Completa agenda de planes con niños para un fin de semana lleno de magia

Jueves, 3 octubre 2019

El otoño es, probablemente, la estación del año en la que Granada más se llena de vida. Y los más pequeños de la casa no son ajenos a ese movimiento cultural que se respira cada fin de semana de octubre en la ciudad de la Alhambra. Para ellos también se diseñan actividades, musicales, espectáculos y otros eventos lúdicos, que les permiten disfrutar en familia y empaparse de cultura y ciencia.

En esta ocasión, la magia llenará la ciudad, con un espectáculo basado en el ilusionismo de Houdini. Además, Granada Noir contará con actividades para los más pequeños y el Palacio de Congresos acogerá el musical 'Mowgli. El cachorro humano'. Este y otros eventos completan la agenda para un fin de semana en familia.

5 y 6 de octubre Julieta y su caja de colores

El Museo Memoria de Andalucía acoge sábado y domingo, de 12.00 a 13.30 horas, un cuentacuentos para familias llamado 'Julieta y su caja de colores', de Carlos Pellicer López. Este cuentacuentos se plantea como una actividad de literatura interactiva en la que los cuentos son el hilo conductor de la visita. Con un relato y distintos materiales, las historias cobran vida a través de juegos e imaginación.

En este cuentacuentos, Julieta recibe una caja muy especial. Jamás pensó lo mucho que se divertiría con ella. Poco a poco ella descubre que con la ayuda de su cajita puede crear cosas que sus ojos no ven, dejando así volar su imaginación. De esta manera descubre que su caja contenía magia.

Sábado 6 de octubre Little Noir

Con motivo del Festival Granada Noir, Somos Litte organiza el próximo domingo el evento gratuito 'Little Noir', de 11.00 A 14.00 horas, en el Cuarto Real de Santo Domingo. Este mini festival contempla actividades como 'Los paisajes del Bandido del Colt de oro', de la mano de 'Cactus!'; el escape room infantil ¡Maisie Hitchinks Mystery: The far west book'; el cuento inmersivo 'Forasteros del tiempo en el lejano oeste', de la mano de Irene Tárrega y Antonio Molina; un taller de robótica y un cuentacuentos de la editorial Takatuka, entre muchos otros.

Sábado 5 de octubre Mowgli. El cachorro humano

El musical basado en la historia publicada en 1894 por Rudyard Kipling 'The Jungle Book' llega a Granada con una una adaptación de Ariel Lois que, junto a diez canciones originales, hacen de la conocida historia una aventura musical cargada de color, risas y mensajes para grandes y pequeños. La propuesta reúne los ingredientes necesarios para llevar el clásico a toda la familia: una escenografía que hace que el público crea que tiene delante un portal hacia el corazón de la selva, un Baloo de 3 metros de alto y divertidos y salvajes puppets.

Durante esta aventura, los más pequeños conocerán el valor de la confianza, la esperanza, la amistad y el respeto hacia lo que nos rodea, además de aprender a obtener de la naturaleza aquello que nos hará felices, siempre bajo el respeto y la admiración.

Domingo 6 de octubre Houdini, el mago del Club

El popular y televisivo Mago Sun presenta en Granada su gran espectáculo 'Houdini, el mago del Club', en el que no faltarán los enigmas, apariciones, desapariciones, y cómo no, el fascinante número de la fuga del tanque de agua, con el que conseguirá que los asistentes se ilusionen y sueñen con lo imposible. El espectáculo, destinado a todos los públicos, estará en el Palacio de Congresos a partir de las 18.00 horas.

Del 3 al 6 de octubre Play. Ciencia y Música

'PLAY. Ciencia y Música' es un propuesta que invita a los visitantes a explorar el mundo de la música, incluyendo una amplia colección histórica de instrumentos musicales, laboratorios sonoros, talleres, experimentos científicos, luthiers, música en vivo, experiencias multimedia, audiovisuales, etc.; con la que los niños experimentarán y aprenderán a valorar la importancia de la música la ciencia.

Horario de los talleres en la exposición:

- Taller «Tocando ciencia»: De martes a sábado: De 11.00 a 13.00 h. y de 17.00 a 18.30 h. Domingos y festivos: De 11.00 a 13.00 h.

- Taller de Efectos sonoros: De martes a sábado: 12.00, 13.00, 17.00 y 18.00 h. Domingos y festivos: 12.00 y 13.00 h.

- Taller del luthier - guitarrería: De martes a sábado: de 11.00 a 14.30 h. y de 16.30 a 19.00 h. Domingo y festivos: de 11.00 a 14.30 h.

- Taller Guitar Fab-Lab: De martes a domingo y festivos de 11:00 h a 14:00 h.