Agenda de ocio en Granada para el fin de semana Toundra, homenaje a U2 y El Cascanueces para el primer fin de semana de diciembre en Granada ANA ÁVILA Viernes, 30 noviembre 2018, 01:38

Las calles cuelgan los alumbrados, los comercios llenan sus estantes con dulces navideños y empieza la cuenta atrás para la llegada de 2019. Diciembre, el último mes del año, ya está aquí. Su primer fin de semana trae consigo una agenda repleta de actividades, eventos y actuaciones musicales como Vortex Tour de Toundra, homenajes a U2 o Triana y el famoso Ballet de El Cascanueces.

¿Tienes ya planes para este fin de semana?

Toundra. Vortex Tour 2018

Los madrileños Toundra comenzaron su viaje en 2007. Su sonido combina riffs poderosos, hermosas melodías y atmósferas intrincadas, todo ello arropado en espaciosas canciones llenas de electricidad que enfatizan la incandescente llama del directo del grupo, lo que les llevó a convertirse rápidamente en una de las bandas instrumentales más aplaudidas de Europa. Disfruta de la música de Toundra este viernes 30 de noviembre en el Palacio de Congresos de Granada.

U2 UNDERSKIN. International Tribute Show

Underskin es una banda italiana tributo a U2, de las mejores del mundo; llevan homenajeando a la banda de 'Bono' desde 2008. Los cuatro integrantes, músicos reconocidos en Italia unidos por una pasión especial por U2, están en la ciudad de la Alhambra este domingo 2 de diciembre en el Palacio de Congresos de Granada.

A principios de 2008 Underskin se reunió con la idea de poner en escena un espectáculo que fuese lo más fiel y leal a los conciertos de U2, cuidando los detalles y componentes para crear un homenaje acorde y grandioso. Sus conciertos repasan desde los orígenes de U2 con canciones como Gloria, I will follow, Sunday bloody sunday, New year's day hasta los últimos éxitos como Ordinary Love, Invisible, Every breaking wave, The miracle, etc. Es un sorprendente directo que no deja indiferente a nadie. La estética del grupo, las video proyecciones y, sobre todo, el sonido directo de los éxitos de la banda de Bono crean un ambiente especial y mágico en cada uno de sus conciertos.

Zaguán. Homenaje a Triana

Zaguán lleva más de 20 años recordándolos desde la más absoluta admiración. El homenaje más especial a Triana se ha convertido en el único tributo oficial que estará este sábado 1 de diciembre en la Sala Industrial Copera de Granada.

Zaguán se sumerge en la gira «Triana Siempre», desde la admiración, el cariño y el respeto profundo a la obra creada por Jesús De la Rosa, Eduardo Rodríguez y Juan José 'Tele' Palacios, fundadores del grupo Triana.

Además, a su filosofía de recordar, difundir y transmitir el más puro espíritu del grupo, se le suma también el candente objetivo de apoyo incondicional a su miembro fundador, Eduardo Rodríguez Rodway en su afán de hacer honor al buen nombre de Triana.

El Cascanueces. Russian Classical Ballet

Una gran producción clásica e irresistible que podremos disfrutar este jueves 29 de noviembre en el Palacio de Congresos de Granada. ¡No te lo puedes perder!

Russian Classical Ballet, la prestigiosa compañía de Moscú, dirigida por la famosa bailarina Evgeniya Bespalova, vuelve a España para presentar una de las obras primas del ballet clásico, El Cascanueces, una narrativa encantadora que despierta nuestro imaginario, llevándonos para el reino de la fantasía.

El sueño de Navidad con animación, criaturas malignas y un héroe improbable, el príncipe Cascanueces. Lleno de romance y fantasía, este ballet exalta la capacidad de soñar de los niños y la ingenuidad de sus sentimientos – el primero amor de Clara. El Cascanueces perpetuó al genio Tchaikovsky con la famosa Opus 71, repleta de notables melodías como la Danza de la Hada del Azúcar y La Valsa de las Flores.

Marius Petipa desveló su originalidad y creatividad en el desarrollo coreográfico de esta obra maestra intemporal, que continua siendo uno de los espectáculos más representados de siempre.

Compadres para siempre

Granada acoge este sábado 1 de diciembre a 'Los Compadres', un duo que se ha convertido en un auténtico fenómeno transmedia. Sus cortometrajes cuentan con más de once millones de visitas en las redes sociales y han generado un fenómeno fan que ha permitido que sus personajes sigan contando sus aventuras no solo en las redes, sino también sobre los escenarios y más recientemente en las salas de cine.

Concierto Inaugural de Adviento en la Catedral de Granada

Concierto inaugural de Adviento en la Catedral de Granada este sábado 1 de diciembre a las 19:30 horas. A cargo de Schola Pueri, cantores de la Catedral de Granada y Concepción Fernández Vivas, organista.

Más programación

1- 'Sentimientos'. Baile y flamenco Mari Paz Lucena

Qué mejor manera de expresar los sentimientos de una mujer a través de la danza. Sus alegrías, sus tristezas, sus lágrimas, su ira y su dolor más oculto mediante el baile hondo y el flamenco con sentimiento, el sábado 1 de diciembre en el Teatro Isabel La Católica.

2- Nacer del Magma, Morir en el mar. Manuel Rosa

Exposición de la obra de Manuel Rosa. Desde el 29 de noviembre al 13 de enero en el Palacio de los Condes de Gabia, Granada.

3- Desde el Centro. Federico García Lorca y Granada

Desde el 11 de octubre al 30 de noviembre en el Centro Federico García Lorca. Gratuito.

La exposición, la primera que aborda la relación del poeta con la ciudad donde nació y se formó y donde también murió fusilado, contiene fotografías, manuscritos, dibujos y correspondencia para ilustrar esa relación intensa y compleja entre el poeta y la ciudad, la pasión por su belleza, y también su necesidad artística y humana de alejarse para ser «hombre del mundo».

4- Play Ciencia y Música

Hasta el 31 de diciembre en el Parque de las Ciencias.

Una propuesta interdisciplinar que nos invita a explorar el mundo de la música, incluyendo una amplia colección histórica de instrumentos musicales, laboratorios sonoros, talleres, experimentos científicos, luthiers, música en vivo, experiencias multimedia, audiovisuales, etc. Una oportunidad para comprender y sentir nuestra pasión por la música y por la ciencia.

5- Bajo un sol de ceniza. Antonio Montalvo

Hasta el 20 de diciembre en la Sala Alta del Palacio de los Condes de Gabia.

Antonio Montalvo presenta su primera muestra individual. Después de exhibirse en el Centro Párraga de Murcia, llega por fin a su ciudad natal una extensa selección de obra reciente. Pese a su juventud, Montalvo forma parte indiscutible de la plástica nacional y ha alcanzado repercusión internacional. En este espléndido momento creativo, nos muestra un mundo pictórico cargado de enigmas, en el que conviven paisajes, naturalezas muertas, bodegones con animales y seres humanos que podrían parecer inertes en escenarios teatralizados, envueltos en una atmósfera densa y opaca que empolva los objetos. A partir de espacios y elementos inquietantes, sus pinturas unen belleza, decadencia y dolor.

6- Exposición Carlos León. Pasajes. Del 5 de octubre al 30 de diciembre

7- Museo CajaGranada. Paisajes sensoriales. Hasta el 31 de diciembre