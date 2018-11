Agenda de ocio en Granada el fin de semana: El Barrio, musicales, magia y teatro La guía cultural y musical de la ciudad se completa con más conciertos y exposiciones ANA ÁVILA Viernes, 23 noviembre 2018, 00:39

Cerramos noviembre de la mejor manera posible, con una agenda repleta de actividades y eventos para este último fin de semana. El penúltimo mes de 2018 nos ha dejado actuaciones musicales como Cepeda, Lola Índigo, Camela, Rosendo y mucho más; sin embargo, eso no es todo, este fin de semana llegan a la provincia los conciertos de cantantes como El Barrio y Bebe; musicales o teatros como el de Aladín, Mujer contra Mujer, o la divertida comedia Dos + Dos. A todo esto hay que sumar que el Festival Hocus Pocus continua haciéndonos disfrutar de unos días mágicos días en la provincia. ¿Tienes ya planes para este fin de semana?

CONCIERTOS

El Barrio

El Barrio regresa a los escenarios para presentar Las Costuras del Alma, su duodécimo álbum de estudio. En esta ocasión, José Luis se ha metido en la piel de un viejo sastre de corazones para contarnos nuevas historias a través de sus canciones.

Siendo el artista nacional e internacional que más veces ha llenado el WiZink Center de Madrid (un total de 17), con más de 400.000 entradas vendidas en su gira Hijo del Levante en 2015, y tras haber celebrado sus dos décadas en la música con 16 conciertos inolvidables con su Tour 20 en 2016, en 2018 EL BARRIO se embarca en una nueva gira que llega a Granada el sábado 24 de noviembre. Podrás disfrutar de Las costuras del Alma en el Palacio de Deportes de Granada.

Bebe

Tras más de dos años de gira, BEBE anuncia las fechas con las que cerrará esta etapa. El viernes 23 de noviembre ofrecerá un concierto en la sala El Tren de Granada. No pierdas esta oportunidad de disfrutar en Granada de uno de los últimos conciertos de la cantante.

Kaze

Kaze es el alias del cartagenero Cristian Carrión Chacón, un rapero que simboliza los nuevos caminos que este género utiliza para difundir sus mensajes. A pesar de que debutó en disco en 2016, el tipo lleva más de diez años en esto del rap y, especialmente desde 2010, cuando creó su canal de YouTube. Este sábado 24 de noviembre estará en Sala El Tren de Granada.

Musicales y teatros

Aladdin and the Wonderful Lamp

Podrás disfrutar de este maravilloso musical para toda la familia el domingo 25 de noviembre en el Palacio de Congresos de Granada.

En un reino perdido en un desierto, vive un ambicioso Visir. Desea ser el mago más poderoso y para ello, busca un tesoro capaz de otorgarle ese poder. Un día, convoca al espíritu del desierto y este espíritu le revela que ese misterioso tesoro no es otra cosa que una lámpara. Una lámpara maravillosa. A partir de esta revelación se sucederán grandes aventuras que nos enseñarán que no necesitamos al genio de la lámpara para conseguir lo que deseamos. Hay luchar para hacer realidad nuestros sueños.

Mujer contra mujer - Tributo al legado de Mecano

Esta es la historia de Luna y Clara, dos desconocidas a las que la fuerza del destino invita a compartir un mismo rumbo. La música de Mecano marcará el ritmo de este encuentro casual que cambiará sus vidas. Sus frustraciones y desengaños, los deseos perdidos de ambas, se reflejarán en las letras de sus mejores canciones y quizá, también el aliento de ese espíritu caprichoso que es el amor...

Senda Producciones os presenta un espectáculo musical diferente. Un recorrido por los temas más conocidos de los hermanos Cano interpretados totalmente en directo.

El musical de Mecano que siempre has querido ver, este sábado 24 de noviembre en el Palacio de Congresos de Granada.

My way, El Musical – La vida de Frank Sinatra

Si eres fanático de Sinatra, las canciones tradicionales americanas, un amante del jazz y la música swing, o simplemente te gustan sus canciones, «My Way: El Musical» es tu espectáculo. Es el musical imprescindible que celebra la mística de Frank y la música que lo hizo famoso. Únete al elenco en un ambiente de club nocturno para un viaje a través de la vida de Frank. Con más de veinte canciones, este espectáculo te llevará desde sus inicios en el barrio de Hoboken en New Jersey, hasta su primer gran éxito como cantante en Nueva York en 1940, a las brillante ciudad de Las Vegas de 1960 con sus colegas del Rat Pack, y a sus actuaciones finales en la década de 1990, ya considerado como el «mejor cantante americano de todos los tiempos».

No te lo pierdas, este viernes 23 de noviembre en el Palacio de Congresos de Granada.

Dos + Dos

Los días 24 y 25 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Granada se podrá disfrutar de «Dos más dos«, una divertidísima comedia de parejas, llega a España en forma de adaptación teatral, tras haber arrasado en Argentina siendo la película más vista en 2012, el año de su estreno. Adrián y Julieta, Tomás y Silvia, son dos parejas de amigos de toda la vida que al acercarse a los cuarenta han conseguido el éxito profesional y personal, al menos eso parece. Adrián y Julieta están felizmente casados desde hace años y tienen un hijo preadolescente. Tomás y Silvia, sin embargo, han preferido no casarse ni tener hijos y disfrutan de su vida en pareja los dos solos. O no tan solos. Una noche de celebración, Tomás y Silvia les cuentan a sus amigos que practican el intercambio de parejas y que les encantaría compartir esa práctica con ellos. Lo que parece una confesión inocente, acaba desestabilizando por completo al matrimonio, ya que les obliga a hacer frente a la falta de pasión en la que viven sumergidos desde hace años. Al ver la química que tienen sus amigos, Julieta decide no resignarse y luchar por recuperar esa chispa con Adrián. Y para ello, entre los tres, tratarán de convencerle de que se lance a esta aventura. Lo que ninguno imagina es las consecuencias que puede tener.

Más para el fin de semana

Hocus Pocus Festival Granada

Continua la nueva edición de Hocus Pocus Festival en Granada (del 17 al 25 de noviembre). La música como la magia, son artes invisibles. Una no se ve, solo se siente, y la otra se siente, gracias a lo que no se ve. Una buena melodía puede transformarnos profundamente, afectando a nuestro estado de ánimo. El buen ilusionismo también. Esta es la programación del Hocus Pocus Festival para este fin de semana.

- 23 de noviembre

EN CLAVE DE MAGIAS. GALA INTERNACIONAL DE MAGIA 1

Con: Rocco Silano (USA), Shimpei (Japón), Dania (Venezuela), Germán Vilar (España-Valencia), Magic Unlimited (Holanda) Presenta: Jaime Figueroa (España-Madrid)

Lugar: Teatro Isabel La Católica

ENTREGA PREMIO MÉRITO MÁGICO

Entrega Premio Mérito Mágico Laura Avilés y Concierto Silberius de Ura: NEØNYMUS

Lugar: Fundación Rodríguez Acosta

- 24 de noviembre

EN CLAVE DE MAGIA. GALA INTERNACIONAL DE MAGIA 2

Con: Rocco Silano (USA), Shimpei (Japón), Dania (Venezuela), Germán Vilar (España-Valencia), Magic Unlimited (Holanda) Presenta: Jaime Figueroa (España-Madrid)

Lugar: Teatro Isabel La Católica

HOCUS POCUS SINGULAR

Paco Agrado (Extremadura) «El último domingo de marzo»

Lugar: El Apeadero

EN CLAVE DE MAGIA. GALA INTERNACIONAL DE MAGIA 3

Con: Rocco Silano (USA), Shimpei (Japón), Dania (Venezuela), Germán Vilar (España-Valencia), Magic Unlimited (Holanda) Presenta: Jaime Figueroa (España-Madrid)

Lugar: Teatro Isabel La Católica

- 25 de noviembre

HOCUS POCUS MENUDO

El sueño de un mago de verano La Fábrica de Magia, Gala Aldeas Infantiles

Lugar: Teatro Isabel La Católica

CLOSE UP. GALA INTERNACIONAL DE MAGIA DE CERCA

Paco Agrado (España-Extremadura), Miguel Gómez (España-Madrid), Juan Esteban Varela (Chile), David Stone (Francia), Neonymus (España-Euskadi, Dania (Venezuela). Presenta: Miguel Puga, MagoMigue

Flamenco y Cultura

Conferencias, música, talleres, debate, cine y vanguardia. Hasta el 29 de noviembre en Granada

La Flamencura todo lo-cura. El sábado 24 de noviembre en el Salón de actos del Palacio de Carlos V.

Espectáculo interactivo: Concierto con elementos de teatro y clown donde el público aprenderá a tocar las palmas, jalear… con los curiosos métodos de Pura y Florecilla. Entrada libre hasta completar aforo.

Desde el Centro. Federico García Lorca y Granada

Desde el 11 de octubre al 30 de noviembre en el Centro Federico García Lorca. Gratuito.

La exposición, la primera que aborda la relación del poeta con la ciudad donde nació y se formó y donde también murió fusilado, contiene fotografías, manuscritos, dibujos y correspondencia para ilustrar esa relación intensa y compleja entre el poeta y la ciudad, la pasión por su belleza, y también su necesidad artística y humana de alejarse para ser «hombre del mundo».

Play Ciencia y Música.

Hasta el 31 de diciembre en el Parque de las Ciencias.

Una propuesta interdisciplinar que nos invita a explorar el mundo de la música, incluyendo una amplia colección histórica de instrumentos musicales, laboratorios sonoros, talleres, experimentos científicos, luthiers, música en vivo, experiencias multimedia, audiovisuales, etc. Una oportunidad para comprender y sentir nuestra pasión por la música y por la ciencia.

Exposición Carlos León. Pasajes. Del 5 de octubre al 30 de diciembre.

Museo CajaGranada. Paisajes sensoriales. Hasta el 31 de diciembre.