Quince años aprendiendo y educando con cine

El abuso a menores, la violencia sobre las mujeres y el cambio climático así como las desigualdades sociales que va a potenciar son los argumentos ... que más han interesado a los y las cineastas que, desde 24 países, han participado en el festival internacional de cortometrajes que organiza fundación Inquietarte, Visualízame, Audiovisual & Mujer, en la décimo quinta edición que acaba de finalizar. Han sido más de 800 cortometrajes los que se han recibido y con los que ha debido de empeñarse a fondo el jurado de preselección para que, finalmente, 45 de ellos fuesen los finalistas que se han proyectado en diferentes espacios de Almería.

En 2011 y en 2012 el festival comenzaba sus pasos en Almería, sin embargo, hubo de marchar lejos para recorrer distintos espacios escénicos, dentro y fuera de España, para llegar a ser considerado unos de los festivales internacionales educativos más valorados en los Países Bajos, ¿les suena esta fuga?, seguro que sí, este festival no es una excepción, no somos los únicos que se han marchado a buscar el reconocimiento que les negaba su tierra, aunque sí somos de los pocos que continúan insistiendo en compartir y ofrecer su experiencia aquí, en su casa. Este 2025, catorce años después, el desierto abre sus puertas desde el Centro Penitenciario de El Acebuche, la facultad de Humanidades de la UAL y la Asociación de la Prensa de Almería, y Visualízame, Audiovisual & Mujer, ha podido ser un canal mediante el que conocer la visión del mundo de 45 jóvenes creadores y creadoras.

La violencia machista, inexistente para unos y justificable para otros, vuelve a ser uno de los temas más denunciados en los cortometrajes. Prueba de ello es el propio palmarés: 'La niña tatuada' de Elías Lanza, mejor cortometraje y mejor dirección, suma a esta violencia normalizada, el acoso y abuso de menores; 'Cautivas' de Itxaso Díaz, desde el documental, profundiza en la violencia que sufren las mujeres por parte del propio Estado en El Salvador, donde incluso las mujeres que abortan de modo natural y espontánea sufren penas de cárcel, y 'La bonita', de Miguel Corcoles, ganadora del premio del público, la denuncia disfrazada de cine negro con una heroína que, vengadora de todas las víctimas, se toma la justicia por su mano y administra cicuta sin que le tiemble el pulso.

Los cortometrajes, no solo son excelentes herramientas educativas, si no que nos permiten conocer qué opinión les merecen a estos jóvenes artistas, de distintos orígenes e influenciados por diferentes culturas, los temas que conforman nuestras realidad social, global y económica.

En España, al igual que sucede en la mayoría de los países, la opinión de los jóvenes no se tiene en cuenta, los partidos políticos no testean más allá de sus bases, si las tienen, con lo que el descrédito asumido con el que observan la cosa pública estas jóvenes generaciones las aleja cada vez más de la esfera política, y no se sienten involucradas en la construcción del mundo que van a heredar. Escucharlos y verlos, a través de sus trabajos cinematográficos, es algo que agradezco y que les recomiendo, encarecidamente.