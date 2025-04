Netanyahu y la «invisible» orden de detención que pesa sobre él

Al menos 169 periodistas y trabajadores de medios de comunicación palestinos han muerto desde que comenzara la guerra en Gaza, tras el ataque que Hamás ... perpetró en Israel el 7 de octubre de 2023. Estos escalofriantes datos y los nombres de estos y estas profesionales pueden consultarse en la web de la Federación Internacional de Periodistas. 169, a los que habría que sumar quienes han resultado heridos y/ o desaparecidos.

Por su parte, la agencia EFE cifra el número de profesionales de la información muertos en la franja de Gaza en 211 ya con las dos últimas muertes documentadas, acontecidas el pasado lunes durante un ataque israelí con drones a la tienda de campaña de trabajadores de la Agencia Palestina de Noticias, frente al hospital Al Nasser en Jan Yunis, al sur de Gaza. Los asesinados son Hilmi Al Faqawi y Yousef Al Jazindar. Además, según informa el Centro Palestino para la Protección de Periodistas (CPJP), nueve informadores han resultado heridos de gravedad en dicho ataque.

Frente al hospital había instaladas 45 tiendas, alojamientos para periodistas, y, al parecer, el ataque del dron estuvo dirigido solo a la tienda de los trabajadores de la agencia palestina, según la información facilitada por Ibrahim Qanan, director de los Periodistas de Nasser, quién, además, ha hecho un llamamiento a la Federación Internacional de Periodistas, la Unión de Periodistas Árabes, la ONU y otros organismos internacionales para que presionen y reclamen a Israel el fin de los ataques selectivos y programados contra profesionales del periodismo.

El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el comandante de Hamas, Mohammed Deif, por diferentes cargos, entre ellos, la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad. Todo esto, a pesar de que ya en septiembre, el gobierno israelí ponía en duda las competencias de la Corte Internacional en relación a la situación del Estado de Palestina, a lo que la Corte respondió que ya que tanto Israel como Palestina formaban parte de la convención de Ginebra de 1949, y dado que Israel mantenía ocupado parte del territorio de Palestina, había de aplicarse el derecho Internacional Humanitario.

¿Queremos distopía? Ahí va, no solo no se detuvo a Netanyahu el jueves día 3 cuando se encontraba en Hungría, sino que lo vemos, queramos o no, ofreciendo una rueda de prensa junto a Trump, bien sentadito en uno de los, seguro, cómodos sillones de la sala oval. ¿Alguien da más? De los 160 Estados fundadores, ahora son 125 los miembros de la Corte Internacional porque 29 de los originales, entre ellos, USA, no lo han ratificado. Tampoco se esperaba que lo hicieran. Sin embargo, Hungría sí ratificó, pero el populista, Víktor Orbán, se hizo una peineta con su responsabilidad para con la Corte y de detenerlo, nada.

Me cuesta mucho encontrar las palabas que necesito para mostrar mi impotencia, como ser humano y como periodista que cree en las instituciones, ante estos abusos y crímenes que alguna vez llegaron a parecernos inverosímiles.