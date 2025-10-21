Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

PUERTA PURCHENA

La desatención sanitaria, otra forma de maltrato a la mujer

«Quizás a los responsables de la sanidad pública les parezca un porcentaje bajo y por eso se relajen o estimen que los casos dudosos no son susceptibles de merecer una segunda prueba, o que la demora en semanas de la mamografía con contraste tampoco es que vaya a empeorar mucho las cosas. Pues bien, en 2024, en España, 6.513 mujeres murieron a causa de un cáncer de mama»

Yolanda Cruz

Periodista

Martes, 21 de octubre 2025, 23:24

La desatención sanitaria es otra forma de discriminación y de maltrato a las mujeres, y eso es lo que ha ocurrido en Andalucía, y lo ... que han sufrido, directamente, 2000 mujeres por el fallo en el cribado del cáncer de mama, a las que no se ha informado de las posibles dudas que presentan sus mamografías. 2000 que se sepa, puedo que aún haya quienes se encuentren en la misma situación y lo desconozcan. ¿Cómo es posible?

