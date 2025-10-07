Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ataques a nuestra humanidad

«Es tanta la pasividad reflexiva, discúlpenme, de buena parte de la ciudadanía, que con que lancen el mensaje un par de veces se prende la mecha»

Yolanda Cruz

Periodista

Martes, 7 de octubre 2025, 23:19

«¿Para qué necesito escribir bien?», eso me preguntaba uno de los chicos a quienes intento no solo enseñar a estudiar sino, víctima de mi ... innato y, por otra parte, incomprensible optimismo, a despertar las ganas de saber y de conocer las ventajas de poner en acción su espíritu crítico, de entrenarlo y de fortalecerlo. ¿Para qué?, me repetía mientras lo miraba gesticular dándome explicaciones sobre su soñada empresa y la suerte que iba a tener contando con la ayuda de la Inteligencia Artificial para la contabilidad o para la realización de los pedidos de material que tuviera que realizar. Entonces ¿escribir? ¿para qué? No solo hablábamos de escribir, obviamente, las faltas de ortografía flagrantes que comete y que harían bizquear a cualquiera fueron el detonante de la conversación. Y él, tan ensimismado estaba imaginándose en dos años pidiendo al asistente virtual que le dijera qué producto usar en sus clientes para que la ganancia fuera mayor, que nunca llegó a escucharme explicar que las faltas eran el síntoma de un mal, si cabe, más grave, su falta de lectura.

