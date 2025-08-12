Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Purchena

Asesinatos y cartas de despedida

Los periodistas en el objetivo

Yolanda Cruz

Periodista

Martes, 12 de agosto 2025, 22:13

Sin vergüenza y sin pudor, así ha reconocido Israel el asesinato de seis periodistas el pasado domingo. Un bombardeo de precisión, es decir, a conciencia, ... sobre la tienda de campaña desde la que trabajaban desde hacía meses y ya está. Así, sin pestañear. Los periodistas asesinados en esta ocasión han sido Anas Al Sharif, reportero de la cadena catarí Al Jazeera; Mohammed Qreiqeh, corresponsal; Ibrahim Zaher, Mohammed Nufal y Moamen Aliwa, operadores de cámara, de la misma cadena de televisión, y el corresponsal de Sahat, Mohamed Al Khalidi. Y he apuntado «en esta ocasión» porque, hasta el momento, y que se sepa, son 238 los y las periodistas, fotógrafos y operadores de cámara, asesinados por Israel desde que comenzase la invasión de la franja de Gaza.

