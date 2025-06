A la pata coja

Comenta Compartir

El pedestre trance en que me hallo actualmente no se ajusta al sentido figurado que María Moliner da a esta locución, pues así, al pie ... de la letra, ando a raíz de un patinazo callejero. Como no hay daño que no tenga apaño, a la operación quirúrgica está siguiendo una afanosa rehabilitación que ha despertado un yo durmiente ahora presto a resarcirme de tan mala pata con el apoyo de un saludable apartamiento del bullicio ciudadano y del horrendo noticiero. Como quien dice, una paz hogareña a la pata la llana, propiciadora de esa 'ebriedad de virtud' tan del gusto de Baudelaire por carente de estímulos externos.

Tres meses ya de obligada inmovilidad debidamente aprovechados en gozosas lecturas, de las que no me resisto a destacar la reciente bioficción de Andrés Neuman titulada 'Hasta que empieza a brillar', precisamente dedicada a esa María Moliner cuyo 'Diccionario de uso' en dos gruesos tomos llegó a relegar a un segundo puesto al mismísimo DRAE. Un curioso título procedente de una observación de la autora sobre su devoción a las palabras, que primero escribía para luego quedarse mirándolas hasta que empezaban a brillar. Lo esencial de la vida de la biografiada (1900-1981) nos es desvelado aquí con tono intimista y rigor documental. Así los recovecos afectivos de las relaciones familiares y amistosas, o la agitada dinámica social, cultural y política de aquella España. Y, en cuanto a la elaboración de su obra magna, las dudas y algunos pasos en falso, la cautela pero también determinación con que fue adoptando cambios tan sustanciales y novedosos en la estructura y contenido de un diccionario más descriptivo y actualizado que el oficial, agrupando las palabras en familias léxicas sin desbaratar el orden alfabético; con la incorporación masiva de acepciones y modismos, o la eliminación de esa vacua sinonimia consistente en pasarse la pelota un vocablo a otro, a la postre relegándolos todos a una misma indefinición. Un complejísimo entramado lexical sustentado en un fichero descomunal confeccionado con tesón durante una quincena de años, desde 1950 hasta la publicación en 1966 del primer tomo de esa imprescindible herramienta de conocimiento, más concordante con el sentido común de los hablantes y de patente factura doméstica, en cuyo interior «circula un sentido familiar, comunitario de las palabras», tal como viene detallado en esta biografía novelada de ingeniosa estrategia compositiva y de lectura a todas luces recomendable.

