Una vuelta a lo de Israel

Marta Soler Periodista Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:45 Comenta Compartir

«Considérenlo por un momento: un aula entera de niños asesinados cada día durante casi dos años. Estos niños no son combatientes: están siendo asesinados y mutilados mientras hacen cola para recibir alimentos y medicinas vitales». Esta observación la realizó en julio la directora ejecutiva de Unicef durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU cuyos miembros, obviamente, estaban repasando la lista de la compra en lugar de atender a sus palabras para, posteriormente, actuar. Si no, no se explica que dos meses después, todo siga igual, o peor.

El mundo asiste impotente a esta y a otras injusticias. La especificidad de esta es que Israel está asesinando a niños y niñas a los que aún no les han salido los dientes. A saber qué arma de Hamás han asido estos bebés o criaturas de pocos años de vida. Cuando la raza humana deja de estar de acuerdo en que las líneas rojas de la vida son, precisamente, aplaudir o fomentar la muerte, es el momento justo y necesario de mirar al cielo y rezar para que nos caigan siete u ocho meteoritos y nos vayamos a freír puñetas definitivamente para allanar el camino y dar paso a otra nueva Humanidad que, de verdad, haga honor a su nombre.

Las palabras de la directiva de Unicef, Catherine Russell, no han servido. De hecho, durante este cerca de un año de guerra y asedio de Israel a Gaza ni el genocida Netanyahu ni nadie con mando en este mundo en el que nos ha tocado vivir han atendido a ninguna palabra, petición o súplica de nadie por más sangre de bebés y de niños que esté derramando Israel.

En este sentido, ¿qué puede hacer la ciudadanía de a pie? Convocar concentraciones, dejar de consumir productos con marca o vinculación con Israel y, por supuesto, rechazar a quienes defienden esta guerra, a quienes aplauden la muerte. Uno de ellos es Sylvan Adams, el fundador y propietario de Israel-Premier Tech, el equipo ciclista de Israel que participa en la Vuelta a España. Yo no conocía de este señor, pero en estas 24 horas se han recordado sus argumentos a favor de la masacre de niños y niñas en Gaza y, sobre todo, de que lo siga haciendo para lo cual ha donado millones de euros. Defiende abiertamente el sionismo, el genocidio y la invasión en Gaza. Digamos que se ha puesto del lado de la gente que asesina.

Enfrente tiene a otra gente que no es millonaria, pero que el sueldo o la pensión les da para comprar una bandera de Palestina y blandirla ante el mundo durante la retransmisión, en directo, de la Vuelta a España que este miércoles tenía etapa en Bilbao, esa magnífica ciudad llena de magnífica gente, como se ha podido comprobar.

La gente está cabreada, indignada y siente rabia porque no puede hacer nada para parar un genocidio sobre el que el resto del mundo está mostrando una insensibilidad sin parangón; incluso nuestros propios vecinos y vecinas. En Bilbao tenían un motivo y una oportunidad. En una ciudad de una comunidad autónoma en la que el ciclismo es tan grande para ellos y ellas como el Athletic, no quieren que este deporte lo manche de sangre un defensor del genocidio que ha comprado un equipo de ciclismo para lavar la imagen de un país que está tiñendo todo de rojo. Que la afición pare una etapa ciclista no es, lógicamente, a priori lo deseable, pero mover la bandera de Palestina en las cunetas del recorrido de la 'Vuelta' hubiera sido tan efectivo como el discurso de la pobre Russell. ¿Qué se ha perdido, realmente? La imagen de alguien victorioso llegando a meta. En Gaza, cada día 28 niños y niñas pierden la vida por las armas de Israel cuando van a buscar comida. ¿No se entiende? Pues, no perdamos más el tiempo y recemos para que caigan ya esos meteoritos.

Temas

Israel

Gaza