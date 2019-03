La vocación pública de Bosquet PUERTA PURCHENA «Cuando se han sentado en el sillón establecen una conexión entre los sueldos y la vía hacia la corrupción» Marta Bosquet. / JULIO MUÑOZ/ EFE MARTA SOLER Jueves, 28 marzo 2019, 23:55

La mejor manera de evitarle a un alto cargo público andaluz la tentación de meter la mano en la caja es poniendo a su disposición una grandísima retribución mensual y que esta sea tan indecente que le resultara imposible, aunque quisiera, gastar todo lo que percibe. Así, no tocaría las arcas públicas y se evitaría la corrupción. Algo caro para las y los contribuyentes, pero sencillo y, sobre todo, seguro. Esa es la teoría de la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet. Así de fuerte comenzó la semana la parlamentaria almeriense de Ciudadanos quien intervino de esta manera en un foro regional plagado de periodistas y de representantes de lo público. Entre ellos, estaba su jefe, Juan Marín, que también había dicho anteriormente que los cargos públicos andaluces cobraban poco.

Mira que nunca nadie se había quejado y justo ahora, Ciudadanos, el partido que llamaba a la Junta socialista 'chiringuito' y que arremetía contra los abusos de poder y contra el exagerado gasto público, es el único que encuentra que quienes ostentan el poder están mal pagados. Ahora. Cuando se han sentado en el sillón -gracias al abrazo del oso que se dieron en diciembre con la ultraderecha, que nunca a nadie se le olvide- establecen una conexión entre los sueldos y la vía hacia la corrupción. Espero que no esté avisando porque, de momento, no están disimulando ni empleando eufemismos. El que no cobra mucho acabará robando, viene a decir Marta Bosquet. Por esa regla de tres, las calles estarían asaltadas por la clase baja que, por si la señora Bosquet desde su sillón del Parlamento no logra recordar, debe saber que cerca del 40% de la población andaluza se encuentra en riesgo de exclusión social.

Según el capítulo de Retribuciones anuales de los altos cargos de la Junta de Andalucía a 31 de diciembre, publicado por la que fuera Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, el sueldo más bajo es de 41.057,26 euros anuales y le corresponde a la gerencia de la Fundación San Juan de Dios de Lucena. El más elevado es el de la presidencia del Consejo Consultivo de Andalucía -66.230 euros al año, mientras que quien ostente una dirección general tiene, como media, un sueldo de 61.749,77 euros al año. Los delegados y delegadas provinciales cobran, según esta tabla pública, 47.344,86 euros.

Resulta curioso que un partido que se ha opuesto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional aprobado recientemente por el Gobierno de España continúe situándose en el polo opuesto a la lucidez y defienda una subida salarial de quienes ganan tres y cuatro veces más al mes que quienes perciben tan sólo el SMI. Vocación pública en estado puro la de la señora Bosquet.

Pero Ciudadanos lo tiene claro. Ha llegado al poder y se lo quiere cobrar. Y lo va a hacer. Al tiempo. De momento, ya fue escandaloso que el director de gabinete de la presidenta del Parlamento vaya a cobrar, a partir de ahora, solo en complementos 44.000 euros. Se trata de una persona que va a cobrar 20.000 euros más que su antecesor en el cargo. Por hacer lo mismo. Caro nos va a resultar a la ciudadanía que el partido de Bosquet esté en la Junta. Carísimo en todos los sentidos.