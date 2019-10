Vida digna para todos Editorial La iniciativa europea no debería demorarse, pero esta carencia no puede servir de pretexto para que aquí no se racionalice la situación Domingo, 13 octubre 2019, 02:06

Una de las tareas pendientes que deberá abordar el recién constituido Parlamento Europeo es la promulgación de una directiva que establezca una renta mínima para los ciudadanos cuyos ingresos sean inferiores al 60% de la renta disponible familiar de cada Estado. Lógicamente, esta medida social ha de ir acompañada de sistemas de integración de los parados, basados sobre todo en la formación. El asunto no es banal porque, con datos de 2017, el 22,4% de toda la población europea (113 millones de personas) está en riesgo de exclusión; en España, la tasa es todavía superior, del 26,6%. España es el único país de los 27 que no cuenta con una renta mínima nacional, y entre las comunidades autónomas hay grandes diferencias: País Vasco, Cataluña y Navarra se hallan a la cabeza de la UE en tanto Valencia y Extremadura están a la cola. En promedio, nuestra posición es desastrosa y sólo resulta comparable con los países del Este. La iniciativa europea no debería demorarse, pero esta carencia no puede servir de pretexto para que aquí no se racionalice la situación. La descentralización de nuestro modelo de Estado se justifica para proporcionar más eficiencia a los recursos y no para consagrar desequilibrios. Por ello, cabe perfectamente una ley transversal que establezca al menos unos mínimos vitales aceptables.