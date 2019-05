Vacunas necesarias

Las evidencias clínicas de la eficacia de las vacunas no han conseguido erradicar la oposición infundada que suscitan. Grupos de visionarios tratan de convencer a los padres de que no vacunen a sus hijos con increíbles pretextos que la comunidad científica rechaza en bloque. Hasta el extremo de que ciertas enfermedades, como el sarampión, que se consideraban erradicadas en muchos países, han hecho su reaparición. La incidencia del sarampión en Estados Unidos sigue creciendo y ya se han contabilizado 704 casos en 2019, la mayor cifra en 25 años. Asimismo, en Europa se registra un incremento notable en el número de casos, con 35 fallecimientos el año pasado, y que ha provocado que en algunos países se implante la obligatoriedad de las vacunas en los más pequeños. España mantiene la voluntariedad, pero con una tasa de cobertura del 96% gracias a la concienciación de la población. No obstante, no hay que bajar la guardia.