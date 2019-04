Unidas Podemos Opinión Las mujeres hemos intervenido en todas las batallas y en todas las revoluciones pero, limitadas al ámbito doméstico y educadas durante siglos más para dar que para exigir, nos costaba expresar algo tan sencillo como lo que dice uno de los personajes de La sal del chocolate de Fanny Rubio: «Yo no concibo una revolución sin que pase por mí» ANA MORENO SORIANO Domingo, 21 abril 2019, 02:10

El siglo XIX terminó con mujeres en la calle reivindicando el derecho al voto y, al terminar el siglo XX, nos manifestábamos convencidas de que el siglo XXI será feminista o no será. Las mujeres hemos intervenido en todas las batallas y en todas las revoluciones pero, limitadas al ámbito doméstico y educadas durante siglos más para dar que para exigir, nos costaba expresar algo tan sencillo como lo que dice uno de los personajes de La sal del chocolate de Fanny Rubio: «Yo no concibo una revolución sin que pase por mí». En los años setenta del siglo pasado, aquella afirmación era tan sencilla como ingenua, porque los personajes femeninos de la novela citada, tan reales en la ficción y en la vida, subordinaron esa revolución a otras causas, dejando siempre para después la revolución feminista que se convirtió así en la revolución pendiente. Es cierto que hemos avanzado en los últimos tiempos, pero también es cierto que la ideología dominante trata de hacer pasar por igualdad real una cierta ilusión de igualdad, que no ha supuesto un cambio en la vida de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables: trabajadoras en precario, jóvenes sin cualificación profesional, migrantes, cuidadoras sin descanso a jornada completa... y esa idea, convenientemente extendida, ha conseguido que, muchas veces, los derechos de las mujeres pasen a segundo plano e incluso que se hable más de igualdad que de feminismo, y no en el sentido de equiparar ambos términos, sino más bien como una forma de tachar el segundo.

Hace algunos años, una campaña institucional en televisión mostraba a unas chicas protagonistas de su tiempo y anunciaba que eran mujeres del siglo XXI. Sin duda, estaba inscrita en esa ilusión de la igualdad pero, además, unos años después, la crisis del capitalismo agravó la situación y convirtió a las jóvenes nacidas en los años ochenta del siglo pasado, muchas de ellas universitarias y buenas profesionales, en trabajadoras en precario cuya mayor libertad es estar disponibles para adaptarse a las necesidades de eso que llaman mercado de trabajo. Porque ya se sabe que, en todas las crisis, las mujeres -las jóvenes y las menos jóvenes- llevamos la peor parte y por eso no conviene olvidar las palabras de Simone de Beauvoir, cuando dice que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Y es así, porque el mundo está construido en masculino y cada uno de los derechos conquistados por las mujeres es una batalla librada con mucho esfuerzo, pero el Movimiento Feminista viene de lejos, desde que una mujer en algún lugar y en algún momento de la Historia se pregunta por qué las mujeres son consideradas inferiores a los hombres y por qué el patriarcado forma parte siempre del poder establecido.

El feminismo es una estrategia de transformación social para cambiar la vida de la gente, para construir un mundo en armonía con la naturaleza, sin explotación de clase, sin dominación y sin violencia de género; en este quehacer, hemos acumulado experiencia de lucha; tenemos demostrada una gran capacidad de resistencia, de organización, de respuesta y de propuesta, y cada vez somos más conscientes de que cualquier revolución tiene que pasar por nosotras. Frente a esto, el patriarcado se rearma y saca su peor cara: niega nuestros derechos tan duramente conquistados; inventa un feminismo liberal que es una contradicción en sus propios términos; nos responsabiliza de una absurda guerra de sexos y nos indica el camino para volver a las cuatro paredes de la casa, a la dependencia económica, social y emocional.

No quieren que las mujeres libremos una batalla política en la que se cruzan la contradicción de género, la contradicción de clase y un nuevo paradigma ecológico, pero esa batalla política la libramos en la calle el 8 de Marzo y también la vamos a librar en las urnas el próximo 28 de abril. Yo votaré a Unidas Podemos, por su programa y porque sé que el feminismo es seña de identidad de muchos hombres y mujeres del PCE y de Izquierda Unida a lo largo de muchos años. Lo haré, recordando a las compañeras que se fueron y pensando en las que vendrán; votaré con la convicción y la esperanza de que unidas, podemos.