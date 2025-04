Almería también es Andalucía y quiere tren

Comenta Compartir

Sr. Director: Aunque no lo parezca, Almería también en Andalucía, pese a que la Junta del PSOE y ahora la del PP vienen tratando con ... desdén y desinterés a nuestro territorio hasta el punto de someterlo a gobiernos centralistas de Sevilla antes y de Málaga ahora. Me permito decir esto porque no encuentro explicación para que el Gobierno andaluz sí pueda ejecutar el tranvía metropolitano de Granada, el metro de la conurbación de Sevilla o el tren de la Bahía en Cádiz y que ahora se arrugue con un tren para Almería y el Poniente almeriense.

Sería muy beneficioso para Almería contar con una conexión ferroviaria que enlazara de manera eficiente la capital con la importante comarca del Poniente. En otras provincias iniciativas como esta que se lleva pidiendo en Almería desde hace casi tres décadas han tenido un impacto positivo en la movilidad y el desarrollo de sus respectivas áreas metropolitanas. Cabría como mínimo ser persistente a la hora de exigir la posibilidad de que la Junta de Andalucía pudiera considerar un proyecto propio para Almería, que atendiera las necesidades de conexión entre la capital y municipios tan dinámicos como El Ejido, Vícar y Roquetas de Mar.Junto suman unos 400.000 habitantes, más que Granada y su área metropolitana. Los datos demográficos y económicos de la zona del Poniente son significativos. Esta comarca alberga una parte importante de la población de la provincia, unos 300.000 habitantes y su actividad económica, especialmente en el sector agroalimentario, tiene un peso considerable en el contexto andaluz. Es fuente de riqueza y de empleo. Y eso genera tránsito. Facilitar la movilidad entre estos municipios y la capital a través de un medio de transporte eficiente, sostenible y fiable como el ferrocarril o el tranvía podría generar importantes beneficios. Una conexión ferroviaria de cercanía permitiría a numerosos ciudadanos desplazarse diariamente por motivos laborales, educativos o personales de una manera más cómoda y rápida, aliviando la congestión de la autovía y la N340 y reduciendo la dependencia del vehículo privado. Asimismo, podría tener un impacto positivo en la actividad económica, facilitando el acceso a oportunidades laborales y comerciales. Considerando la importancia de esta zona para el conjunto de la provincia y de la comunidad autónoma, sería muy valioso que se exploraran las vías para desarrollar un proyecto ferroviario que uniera El Ejido, Vícar, Roquetas de Mar y Almería. Una iniciativa de esta naturaleza podría contribuir significativamente al progreso y a la mejora de la calidad de vida de los almerienses. ¿Por qué no? Almería, su población, va a seguir creciendo. Y el cuello de botella que hoy es singularmente significativo en el caso de Roquetas no va a hacer más que crecer si a quien le pertoca, la Junta, no se pone manos a la obra igual que en Cádiz, Granada, Sevilla o Málaga.

