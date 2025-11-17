Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La mística del álbum 'Lux' de Rosalía

Tomás Moreno

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:35

Uno de los más grandes teólogos de nuestro tiempo, Karl Rahner, escribió en la década de los ochenta del pasado siglo, que «en el siglo ... XXI los cristianos serán místicos o no lo serán». Con esas palabras (de su ensayo 'Ser cristiano en la Iglesia del Futuro') el teólogo germano vislumbraba ya de una manera diáfana y en consecuencia «luminosa» (del latín «Lux»), algo que se fue gestando, sin ninguna duda, en la mística cristiana femenina del pasado siglo XX. La mística cristiana femenina del pasado siglo, nos ofreció, efectivamente, un rostro secular y extra-clerical constatable. La «laicización de la mística» se fue haciendo realidad ostensible en el mundo occidental: mujeres judías, pensadoras agnósticas y profesionales seglares, ajenas a las Iglesias jerárquicas (y vinculadas con la fe tal vez como «cristianas anónimas») alcanzaron, por caminos diferentes, el encuentro con la vivencia y la experiencia mística, que desde entonces iluminó sus vidas.

