Tarde de saxofón en el Museo Arqueológico

Elena Sevillano Periodista Martes, 10 de junio 2025, 23:09

Hay actividades minoritarias, que congregan a un sector muy determinado de la población, y suelen volar por debajo del radar de los medios de comunicación. Hablando en plata, que tienen poca o ninguna repercusión en prensa, televisión o radio. Y es una verdadera pena, porque encierran historias bonitas, dignas de ser contadas. Esa fue, al menos, la sensación que se me quedó después de conocer la que montó este sábado un grupo de saxofonistas en el Museo Arqueológico de Almería.

Dos profesores, José Luis García (conservatorio de música de Almería) y Sergio Martínez (conservatorio de música de El Ejido) habían logrado traer a Almería, por primera vez, a la saxofonista Marie-Bernardette, Maribé, Charrier y al compositor, pedagogo y profesor de electro-acústica Christophe Havel, figuras muy destacadas dentro de la música contemporánea. Ambos protagonizaron un concierto que llevó por título Métissage (Mestizaje), contó con las composiciones del ensemble Próxima Centauri y sonó a mezcla de músicas y a interculturalidad. Antes del concierto, la OSAL (Orquesta de Saxofones de Almería), estrenó la obra Otto, del compositor almeriense Juan Francisco Manzano. El lunes, IDEAL se hizo eco de la noticia.

Entiendo que a estas alturas del artículo me digan que tampoco es para tanto. Más si a uno no le gusta la música contemporánea, ni el saxofón, y no tiene ni idea de quién es Maribé Charrier. Pero, créanme, lo que se vivió el sábado en el Museo Arqueológico habría resultado emocionante hasta para un fanático de Paquito el chocolatero.

Fue un evento musical, por supuesto, pero, sobre todo, fue un encuentro humano y sentido, protagonizado por profesores que se embarcan en la organización de actividades para sus alumnos, por amor al arte, nunca mejor dicho, y por jóvenes muy apañados y con muchas ganas de aprender, de esos que te reconcilian con la humanidad y te dan esperanzas para el futuro. «Me ha encantado la charla, muchas gracias», comentaba una chica, educadísima.

La tarde de saxofón en el Arqueológico se enmarcó dentro del movimiento Andalucía Sax, que cada dos años organiza un encuentro pedagógico de ámbito andaluz (el último fue en Berja, el año pasado), para estudiantes de enseñanzas básicas y de profesional. En medio, trata de que la motivación no decaiga a través de actividades como la visita de Charrier y Havel. Maribé estuvo primero en Málaga, el miércoles, impartiendo master-class. Después se desplazó hasta el conservatorio de El Ejido, para proseguir con sus talleres formativos el jueves y el viernes.

El sábado por la tarde, Maribé y Christophe estuvieron charlando con alumnos de los conservatorios de Almería y El Ejido. Se mostraron cercanos, amables, anti-divos totales, pese a sus impresionantes currículos y a sus discos y conciertos por los cinco continentes. La ecuación casi nunca falla: a más talento y sabiduría, menos arrogancia.

Hablaron de su trayectoria, de sus experiencias musicales. Ofrecieron consejos prácticos, con sencillez y sentido común. Se rieron, bromearon, también se pusieron serios para pedir a su joven auditorio pasión, curiosidad, apertura de mente, y seguir el camino fijado, que es exigente y estará lleno de dificultades (eso seguro). En realidad daba igual saber o no de música para recibir sus palabras, que, en el fondo, eran una brújula para la vida.

