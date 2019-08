Tambores electorales Editorial España necesita salir cuanto antes de la parálisis en la que está sumida desde finales de 2015 y contar con un Gobierno estable Viernes, 9 agosto 2019, 00:02

Superados ya los cien días desde las elecciones generales y en plena cuenta atrás para una investidura antes del 23 de septiembre que impida otro llamamiento a las urnas, Pedro Sánchez parece más preocupado en desplegar una campaña personal que le otorgue una ventaja de salida ante esos eventuales comicios que en evitarlos y formar de inmediato un Gobierno estable. Así lo indica la intensa agenda de reuniones que mantiene con ONG y entidades de diversa índole -ayer le tocó el turno a CC OO, UGT, las patronales y los autónomos-, con la que pretende escenificar un pretendido apoyo de la sociedad civil que en nada corrige su minoría parlamentaria. Mientras tanto, exhibe una pasmosa pasividad para negociar a fondo con las fuerzas parlamentarias los votos que necesita para ser proclamado por el Congreso y el programa de actuación que marcaría el rumbo del futuro Gobierno. Como si estuviese sobrado de tiempo, nada hubiera aprendido de la frustrada investidura de julio o fiara su suerte a un viraje de última hora de los partidos que pudieran resultar más castigados por una repetición electoral. Sánchez asegura que no la desea. Pero su comportamiento cuestiona tal afirmación. El camino más directo para favorecer un pacto no pasa por protagonizar un choque frontal con el supuesto socio preferente, apelar a que el centro-derecha favorezca una investidura tras la que se anuncian políticas nítidamente de izquierdas y esperar de brazos cruzados el respaldo incondicional de otras formaciones. Es de esperar que tal proceder no responda a un tacticismo basado en la convicción de que el PSOE saldría reforzado, a costa de Unidas Podemos, de una nueva cita en las urnas. Apostar a esa carta sería una frivolidad por múltiples motivos. Porque nada garantiza un cambio en el actual equilibrio de fuerzas que desbloquee la situación. Porque ese fracaso colectivo agudizaría un peligroso desprestigio de la política y el hartazgo de la ciudadanía, con un posible aumento de la abstención que quizás no beneficie al socialismo. Y, sobre todo, porque España necesita salir cuanto antes de la parálisis en la que se halla sumida desde finales de 2015 y contar con un Gobierno estable -ya sea de coalición o monocolor- capaz de aprobar las reformas precisas para encarar el futuro y con capacidad de maniobra ante la marejada económica internacional que se avecina. Ello pasa por acordar no solo la investidura, sino también un programa viable sustentado en una sólida mayoría. Una ardua tarea pendiente mientras los tambores electorales retumban cada día con más fuerza.