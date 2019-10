Subida a los funcionarios Editorial Lunes, 21 octubre 2019, 02:10

Los funcionarios de todas las administraciones públicas recibieron la semana pasada la confirmación de que tendrán en 2020 una subida salarial fija del 2%, que podría llegar incluso al 3,3% en función de la evolución de la economía y el cumplimiento del déficit, ya que así está contemplado por el Gobierno en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, que cumple lo pactado con Montoro. Sin embargo, la buena nueva ha quedado relativamente empañada por dos factores. Por una parte, la subida anunciada se componía de un fijo del 2%, más otro 0,30% de fondos adicionales (que decide cada Administración cómo emplearlo), e incluso podría sumarse hasta otro 1% adicional si el PIB creciese el 2,5% o más en 2019. Por otra parte, la subida tendrá que esperar ya que la subida no tendrá lugar hasta que se constituya el nuevo Parlamento. La subida, muy pertinente porque los funcionarios vieron muy mermado su poder adquisitivo durante la crisis, no resuelve sin embargo los problemas crónicos de una administración pública anquilosada que no ha llevado a cabo todavía una verdadera reforma que eleve su nivel, incremente su productividad, facilite el desarrollo de una carrera funcionarial y se adapte mejor a los requerimientos del Estado moderno.