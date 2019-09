Señaladas en 'Púnica' Martes, 3 septiembre 2019, 01:59

A principios de agosto la Fiscalía Anticorrupción marcó el camino y ahora el juez Manuel García Castellón ha citado a declarar como investigadas a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Una y otra están señaladas por el 'caso Púnica', «una gigantesca trama -según el juez Velasco- de tráfico de influencias» en municipios y varias comunidades autónomas, y tendrán que responder por la financiación irregular de los populares en Madrid. El auto del magistrado de la Audiencia Nacional no es benévolo con Aguirre. De ella dice que «jugó un papel decisivo y esencial» para buscar fondos con los que financiar las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008. De Cifuentes, que amañó contratos para beneficiar a un empresario que con anterioridad había aportado suculentas donaciones. Solo el tiempo depurará responsabilidades penales, pero es difícil negar que las dos expresidentas han incurrido en una clara responsabilidad in vigilando, tanto al no ocuparse de la procedencia de los recursos que invertían políticamente cuanto al no advertir el abultado enriquecimiento ilícito de algunos de sus cercanos colaboradores.