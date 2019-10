Las semanas trágicas

La primera Semana Trágica de Barcelona tuvo lugar entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. La motivación fue la negativa de los soldados a ir hasta Marruecos a completar la masa del ejército enviado a implantar la paz en la región del Rif. Se mezclaron intereses sociales, familiares, sindicales y republicanos. Muchas iglesias y conventos fueron pasto de las llamas, a lo largo de toda la región catalana.

Durante estos días hemos asistido a otra Semana Trágica en Cataluña. Los motivos los conocemos de sobra: la negativa a aceptar la sentencia del Tribunal Supremo condenando a los protagonistas del golpe de Estado del otoño de 2017. En esta ocasión, las iglesias y conventos no han sido incendiadas, ya que en todas se apoya a los golpistas de modo pleno.

¿Qué tiene la sentencia famosa para levantar semejantes odios y actuaciones terroristas callejeras?. Tiene muchos defectos, pero uno destaca sobre los demás, según he consultado con varios jueces amigos, es un documento pastelero, porque está manipulado por las autoridades políticas que hoy gobiernan en España.

En el evangelio de la Misa de hoy encontramos la figura de un juez, (Lucas 18,18-8), a quien no le importaba ni Dios ni los hombres. Pero, había una viuda cabezona dispuesta a pedir que le hiciera justicia en su litigio. Tanto le insistió la pobre mujer al juez, que éste se dijo más vale quitarme este tabardillo para que no me moleste más. Jesús de Nazaret saca esta lección de este juez injusto: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante el día y noche?».

Es decir, la oración perseverante y constante a Dios alcanza lo que se le pide, o queda satisfecho plenamente por la acción de gracias que recibe de quien ha conseguido sus esperanzas. La justicia divina no dejará a nadie sin nada, ni se deja manejar por intereses extraños o escondidos. El equilibrio de la justicia de Dios la veremos en el último día, cuando el Señor venga a juzgar a vivos y muertos, y todos comparezcamos ante su tribunal para recibir el premio o el castigo que nos hayamos merecido.

Mientras llega esa fecha, aprendemos mucho de las sentencias humanas que conocemos, viendo que ninguna satisface a los delincuentes encartados en las mismas, porque ningún juez humano está libre de dudas, cavilaciones o ensoñaciones, como ha ocurrido en el documento firmado por consenso en el Tribunal Supremo sobre el asunto catalán.

La realidad es que el fuego empleado en Cataluña es una figura de lo que está por llegar, cuando se cansen de las algaradas callejeras, nunca volverán al redil de la convivencia entre ciudadanos libres e iguales, porque el documento constitucional es papel mojado para ellos, que se han subido a lomos de un tigre loco que los llevará por la perdición, ayudados por la llamada «moderación» que se pregona desde el palacio del gobierno. Otra ensoñación de unos políticos de mirada corta colocada a una fecha electoral inmediata del próximo mes. Conviene rezar a Dios con perseverancia, como dice el evangelio de hoy, por la paz y la convivencia.