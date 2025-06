Seguimos pudiendo juntos

David Baños Periodista Domingo, 29 de junio 2025, 22:59 Comenta Compartir

Ahora que se cumplen veinte años de la celebración del mayor evento internacional que ha acogido nunca Almería, los XV Juegos Mediterráneos, es un buen momento para mirar al pasado, al presente y al futuro de la tierra del Indalo y el Sol de Portocarrero.

Aquel verano de 2005 fue diferente a todos los demás, porque puso a la provincia en el mapa deportivo internacional y cambió para siempre la forma de entender el deporte de los almerienses. Por la Villa Mediterránea y las distintas instalaciones deportivas pasaron más de 3.000 deportistas, de 21 países, que lo dieron todo en un total de 23 competiciones oficiales, entre el 24 de junio y el 3 de julio.

Lo cierto es que no se hizo todo lo que los almerienses esperaban en materia de infraestructuras y servicios, pero es verdad que se consiguieron cosas importantes. En el debe queda todavía el tren de Alta Velocidad, antiguo Euromed, que dos décadas después aun no ha llegado y no se espera hasta 2028.

Entre lo que conseguimos destacan la urbanización y el desarrollo de El Toyo, de la Avenida del Mediterráneo, el Estadio de los Juegos y el Palacio de Deportes. Además, se construyeron instalaciones deportivas y se reformaron muchas de las existentes por toda la provincia.

En el recuerdo de todos está aquella inauguración de la Fura dels Baus, junto con las actuaciones de Serrat, Manolo Escobar y Tomatito. David Bisbal es otro de los iconos de aquellos juegos, que también participó en la ceremonia de clausura. Pero sobre todas las cosas, lo que nos dejó aquel 2005 inolvidable, fue la unión colectiva de todos los almerienses y de todas las administraciones públicas en torno a un lema que se hizo realidad: «Juntos Podemos». Sí, estas dos palabras nos definen muy bien a los almerienses, capaces de convertir el desierto en la mayor huerta de Europa y de encontrar agua donde no la había para regarla. En sólo unas décadas hemos dejado de ser uno de los territorios más pobres de nuestro continente.

Aquí todo se ha hecho con trabajo, esfuerzo y mucha valentía. Por eso, ahora que se vuelve a hablar del futuro, con obras transformadoras, necesarias y esperadas como el soterramiento, el Paseo o el Puerto-Ciudad uno solo espera que no se retrasen y que pronto se conviertan en ese revulsivo que necesita Almería, veinte años después.

A la vuelta de dos o tres años la ciudad puede que esté irreconocible, para bien. Imagine viajar en un tren en condiones ¡Menudo lujo! Conectar Rambla, Parque, Puerto, Paseo, Paseo Marítimo, Parque de la Estación y Cable Inglés será una revolución urbanística, nunca antes vista en esta 'isla' del sureste español.

Por ahora nos va a tocar seguir sufriendo ruidos, soportando polvo y superar atascos para el tráfico y la movilidad, pero tendrá que merecer la pena tanto esfuerzo económico y padecimiento ciudadano. Todo sea por el futuro de Almería, una joya del Mediterráneo en Europa.

Temas

Almería