Culpa in eligendo

¡Es una vergüenza! Gritaba la número dos del Gobierno en un mitin sobre el caso Dani Alves y con respecto a una sentencia de ... la Audiencia Provincial de Barcelona –compuesta en su mayoría por mujeres, por cierto–. Ya saben el principio In dubio pro reo que como los puentes romanos tienen más de dos mil años de antigüedad.

También apuntaba a la UCO esta pluriempleada ante las primeras filtraciones de Ábalos para luego poner la mano en el fuego por Santos Cerdán. Los españoles no podemos desperdiciar su talento político y por eso a diferencia de cualquier otro ciudadano de a pie a ella no se le aplican la ley de incompatibilidades.

Todo depende de lo que pasó en los primeros cinco segundos, venía a decir el número uno durante el gran apagón tras las primeras seis horas de silencio.

Mientras que la población, como si fueran los robinsones suizos, se las apañaban como podían. Y la televisión pública aprovechaba para decir que también había habido otros apagones como en Italia, en algún Estado de EE UU o Cuba. Lo de Cuba, culpa del bloqueo estadounidense. Que no es tal sino embargo. Y con un sistema económico que produce pobreza y represión que no dijeron. No hablaron de los apagones en Venezuela, de los que siempre culpan a la oposición (ciberfascista).

Esto de meter todos los huevos en una cesta tanto en términos energéticos como en otras esferas de la vida es un error. Ahora somos más dependientes y menos autónomos.

Todavía el Gobierno no ha desmentido que fueran una panda de fascistas los que hicieron huir a Sánchez en Paiporta. Ya dijo la Guardia Civil que nada de eso, sino vecinos indignados. Ni había un sabotaje en las líneas del ave cuando robaron cobre, ni hay previsto un atentado con bomba lapa contra Sánchez. etc. Un aburrimiento.

El uno de mayo los sindicatos que se dicen mayoritarios no protestaron contra la pobreza energética, el caos ferroviario, la pobreza laboral etc. sino que estaban a partir un piñón con el Gobierno.

En cualquier caso la investigación dará a conocer los culpables que nunca y por principio será el Gobierno. Es como si el señor Sánchez conociera el pensamiento de Maimónides, y en vez de aplicar la teología negativa, aplicase la política negativa.

De dios o Sánchez sólo se puede predicar lo que no es y no lo que es. Solo se podrá decir que no es culpable.

Asumir responsabilidades seria como declararse culpable, y como decía Borges, querer tener razón es una descortesía para los demás.

Y Sánchez es extremadamente cortés.

Una de las frases más extraordinarias que se han podido escuchar en los últimos tiempos es la que Ione Bellarra le dedicó al presidente por el incremento del 2% de gasto en defensa. «El señor de la guerra». Por más esfuerzo que uno haga, ningún enunciado concuerda. ¡Hombre! si estuviéramos hablando de Charlton Heston que hace de un señor medieval. La verdadera Joan Baez decía que si «no luchamos contra la corrupción y la pobreza, acabaremos formando parte de ella». Y ya que estamos ¿cuántas veces tendrá que mentir un presidente hasta que lo tengáis por tal? La respuesta amigo no está en el viento. Sino en el evangelio de Lucas capítulo 16, la parábola del pobre lázaro y el rico Epulón. Moraleja, si uno no quiere creer, tampoco creerá cuando alguien resucite de los muertos.

El PNV ya comentó al poco del caso Cerdán que los números son los números y los pactos que hay, pues habrá que cumplirlos. Siempre con esa altura de miras tan envidiable. La militante de base Leire Diaz, que posa como estrella de cine, le entregó documentación al señor Cerdán antes del último escándalo.

Días antes del gran apagón, los partidos separatistas se ufanaban ante sus votantes de lo que le habían conseguido arrancar al presidente del Gobierno, hasta el punto que contaban con mejores servicios e infraestructuras que otras comunidades. Conviene no olvidar los sucesos, porque como diría Cela, para no confundir a los historiadores.

Me preguntó para que servirá la cultura, si esta no te hace más libre, más crítico o es incapaz distinguir lo decente de lo indecente.

Y así pensando que nuestro presidente nos protege de la gran mayoría de los españoles, todos estos fascistas, llegarán las vacaciones de verano mientras la UCO entra en la sede de Ferraz.