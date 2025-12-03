Al fondo, Mahler

Quien se acerca por primera vez al tormentoso mundo mahleriano, si es sensible al encanto sugestivo de la música sobre el espíritu, experimentará la impresión ... de una perturbadora catástrofe junto a una glacial desolación.

La música de Mahler es una profunda y compasiva meditación sobre el destino humano y nos permite vislumbrar paisajes de calma y serenidad.

Preguntarse qué es la música equivale a preguntarse qué es el hombre. La evidencia de este vínculo no necesita demostraciones. No hablo de la música como expresión del sentimiento o fuente de deleite, sino de su naturaleza y significado, es decir, su status ontológico.

Thomas Mann dice que la música es Idea acústica; para mí es «el sonido profético de la existencia», donde con 'profético', más que a la kandinskiana profeticidad de la obra de arte, entendida como algo que anuncia un «mundo nuevo», me refiero a la obra como evento a punto de suceder; no como una revelación definitivamente realizada, sino como inminencia de revelación continuamente a punto de «ser».

En la música, y con ella, nos encontramos ante lo inexpresable, lo trascendente. La afirmación de Baudelaire, «la música excava el cielo», y la de Lope de Vega, «Música, no eres Dios, pero eres cielo», significan el contacto entre la existencia humana y lo trascendente. La intuición de estos dos 'clarividentes' es para mí una legitimación adicional para asumir que la música y la metafísica son inseparables. Esta es verdad tan evidente como indemostrable, pero, para convencerse de ello, basta con escuchar la Novena Sinfonía de Mahler.

En ella se percibe inmediato el impulso metafísico. Desde el primer movimiento, con la melodía de los violonchelos dilatándose en el eco de trompetas y trombones, parece querer arrancarnos de la tierra, con suave dolor, para conducirnos hacia «límites celestiales». Luego, en el segundo movimiento, sentimos el desconcierto del espíritu perdido entre silencios siderales y la visión espectral de un mundo petrificado. La desolación y angustia existencial se transforma poco a poco –tercer movimiento– en nostalgia por un mundo lejano, no exenta de ironía. En el cuarto movimiento, con su dulcísima melodía infinita, sentimos cómo la música se expande hasta disolverse en silencio de luminosa paz.

La música se apodera de nosotros; y solo nos queda escuchar, «con ánimo perturbado y conmovido», el sonido de la existencia –magia o forma de conocimiento– que nos proyecta hacia el fluir del Ser.