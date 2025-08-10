Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nobleza pirómana

Rosa Belmonte

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:05

Mientras Puigddemont le chulea, Sánchez ha decidido ser el enemigo de Trump. Parece que está buscando un gran bufido del presidente estadounidense para darse importancia ... de ratón. No es Miguel Ligero en burro delante del tren en 'Nobleza baturra'. Chufla, chufla. No, parece estar persiguiendo al tren para lanzarse. Ante la reunión de Putin y Zelenski en Alaska, ha respaldado al ucraniano: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania». Y eso tiene sentido en el contexto de una Europa unida. Tronada pero unida. Otro frente es el huaweiano. Cuenta Alandete que EE UU ha dado a España un mes para romper con la compañía china. Si no lo hace, limitará el intercambio de información secreta. Ya saben, chismes como información clave en la lucha antiterrorista, el crimen organizado, el narcotráfico o datos militares estratégicos. Tenemos bases americanas, no chinas. Entretenida con el pique de Morante y Roca Rey, veo a Sánchez como el bombero torero pirómano.

