Movimientos preventivos

A García Page le da la impresión de que queda mucho por saberse. Le da la impresión de que Sánchez no se va porque lo ... que más le preocupa no está saliendo (todavía) en los periódicos. Y eso que más le preocupa requiere, cuando salga, que esté gobernando. O sea, la idea del suplicatorio que pudiera llegar del TS al Congreso. Y la idea de que se negara esa autorización para investigar a Sánchez. Escribió Lupe Sánchez sobre la hipótesis de que el Legislativo acusara al Poder Judicial de promover un golpe de Estado. Con la negativa del Congreso, el TS tendría que acordar el sobreseimiento libre. Ignacio Varela ha escrito que todos los movimientos de Sánchez son preventivos para preparar la posibilidad de un suplicatorio en el Congreso. Entonces sabríamos lo que es una crisis constitucional montada desde el poder. Pese a los alivios cómicos («son las cinco y no he comido» o «señorita, ¿qué lleva en el pantalón?»), esto empieza a dar miedo.

