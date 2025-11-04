Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En diagonal

Ni libros, ni periódicos

Rosa Belmonte

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

Cuando Olivia Colman hizo en 'The Crown' el episodio de la catástrofe de Aberfan no tenía ni idea de que eso hubiera pasado. Uno de ... los momentos más difíciles del reinado de Isabel II ocurrió en 1966, cuando el derrumbe de una mina de carbón mató a 144 personas, la mayoría niños. En la ficción, eso pasa en el tercer capítulo de la tercera temporada. Álvaro Morte hace de Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante', la serie basada en la novela de Cercas sobre el 23-F que Movistar Plus+ estrena el 20-N. «No sabía que él llegó a pasarlo tan mal. Desapareció de la vida pública hace muchos años y la gente es selectiva en los recuerdos». O sea, que el hombre tiene que dimitir como presidente del Gobierno y no se te ocurre lo mal que lo habrá estado pasando. No hay libros que lo hayan contado. Ni periódicos. Ni Victoria Prego. Para que luego digan que la tele, aunque sea con la ficción, no es un medio para desasnar. Tanto espectadores como actores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  3. 3 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  4. 4 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  5. 5 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  6. 6 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  7. 7 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Tomás Olivo, dueño del Nevada y del Serrallo Plaza, en la lista de los más ricos de España
  10. 10 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ni libros, ni periódicos