En diagonal

Esperando a los bárbaros

Rosa Belmonte

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:28

Cuando Ed Sullivan empezó a llevar negros a su programa de televisión, le dijeron que en el sur no lo verían, que los patrocinadores se ... retirarían. Él sostenía que la gente protestaba en la calle (años 50 y 60), pero que en sus casas iban a ver a los increíbles cantantes negros. Así fue. Con el racismo en España pasa al contrario. Con la gente normal, no con ultras que vayan a armar bronca a cualquier Torre Pacheco. Hay padres que no llevan a sus hijos a tal colegio porque está lleno de moros. Pero luego actúan como obispos y hablan de derechos amparados en la Constitución cuando se quiere vetar en espacios públicos la Fiesta del Cordero. Estamos, como en la novela de Coetzee, 'Esperando a los bárbaros'. Pero hace tiempo que no vivimos en una apacible aldea amurallada y llega un coronel Joll dispuesto a acabar con los bárbaros. Le parecen un peligro para el Imperio. Lo que no tengo claro es quiénes son los bárbaros. En cualquier Jumilla.

