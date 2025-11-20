El despido de Lequio

Comenta Compartir

Mediaset ha prescindido de Alessandro Lequio. No hay nada nuevo, sólo un estado de opinión y un momento cultural que favorece echar a un maltratador. ... Ya hace años desde que él reconociera bofetones a mujeres. Ya hace años desde que Antonia Dell'Atte no fuera condenada por calumnias cuando lo llamó maltratador y él le puso un pleito. El juez aplicó la 'exceptio veritatis' porque ella demostró que lo que decía era verdad (aportó unas cartas donde su exmarido le pedía perdón por esos hechos). Antonia Dell'Atte no conservaba el auto del procedimiento judicial y era lo que esperaba Mediaset. También está la lectura de la importancia de los periódicos. Este despido viene tras una entrevista de Antonia Dell'Atte en 'El País'. No hay que irse al 'J'accuse' de Zola ni a 'El domicilio conyugal' de Mercedes Fórmica. Otra lectura es la de la pérdida de poder de Ana Rosa Quintana. A no ser que ella misma lo haya dejado caer. Por el momento cultural.

