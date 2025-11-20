Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En diagonal

El despido de Lequio

Rosa Belmonte

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:52

Comenta

Mediaset ha prescindido de Alessandro Lequio. No hay nada nuevo, sólo un estado de opinión y un momento cultural que favorece echar a un maltratador. ... Ya hace años desde que él reconociera bofetones a mujeres. Ya hace años desde que Antonia Dell'Atte no fuera condenada por calumnias cuando lo llamó maltratador y él le puso un pleito. El juez aplicó la 'exceptio veritatis' porque ella demostró que lo que decía era verdad (aportó unas cartas donde su exmarido le pedía perdón por esos hechos). Antonia Dell'Atte no conservaba el auto del procedimiento judicial y era lo que esperaba Mediaset. También está la lectura de la importancia de los periódicos. Este despido viene tras una entrevista de Antonia Dell'Atte en 'El País'. No hay que irse al 'J'accuse' de Zola ni a 'El domicilio conyugal' de Mercedes Fórmica. Otra lectura es la de la pérdida de poder de Ana Rosa Quintana. A no ser que ella misma lo haya dejado caer. Por el momento cultural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  5. 5 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  6. 6 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  7. 7 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  8. 8

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  9. 9 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  10. 10

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El despido de Lequio