Jorge Javier. R. C.

Lo más celebrado

En diagonal ·

Hay un prejuicio con tocarse la cara, como de hacer trampas. Pero, cuando se nota tanto el toqueteo, hay sacrificio

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:01

Que si la cara de Jorge Javier, que si la cara de Sánchez, que si Amenábar se ha retocado, que si la delgadez de Palomo ... Spain. Sí, en esas cosas nos fijamos. No solo en el odio que genera violencia. Hay un prejuicio con tocarse la cara, como de hacer trampas. Pero, cuando se nota tanto el toqueteo, hay sacrificio. El escarnio y el cachondeo es inevitable. Recuerden a María Teresa Fernández de la Vega. Y ahora a Jorge Javier. Pasa lo mismo con el adelgazamiento. Con el que tiene que ver más con el Ozempic (y otros) que con el Cierralpic. Hay un capítulo de 'Los Simpson' donde Oprah regala el medicamento que adelgaza. Luego las hermanas de Marge le dicen que se han quedado con ese tipazo con ejercicio y comida sana. Ese prejuicio, el de la trampa, existe. ¿Pero si tomamos algo cuando nos duele la cabeza por qué no tomarlo cuando estás gorda y no te viene tu ropa? Si, además, nada de lo que hagas en tu vida será tan celebrado como adelgazar.

