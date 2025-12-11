Desde sus celdas

Comenta Compartir

Ha escrito Sarkozy un libro de 212 páginas en su mes encarcelado. Ha estado un poco más que Sofía Loren (17 días). El enchironamiento es ... una fuente inagotable de literatura. Buena y mala. Es lógico que 'Diario de un prisionero' no tenga la envergadura de la obra de Speer, que estuvo 20 años en prisión después de los juicios de Núremberg. Así, escribió 'Diario de Spandau' (la rutina durante el encarcelamiento). Luego llegó 'Memorias' (su vida antes y en el Tercer Reich como arquitecto, ministro de Armamento y niño bonito de Hitler). Según Boris Becker, que ha publicado 'Inside', su vida entera ha sido una cárcel. El tenista alemán también estuvo en una prisión 231 días. En Wandsworth, una británica muy chunga a cinco kilómetros de Wimbledon. Por violar la ley de Bancarrota (entregó las cuentas tres semanas más tarde, dice). En España cada día enchironan a alguien de la política por corrupción. Ojalá robar sea todo y no se pongan a escribir.

