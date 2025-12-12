Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El expresidente francés Nicolas Sarkozy AFP

Desde sus celdas

En diagonal ·

El enchironamiento es una fuente inagotable de literatura

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 12 de diciembre 2025, 00:34

Ha escrito Sarkozy un libro de 212 páginas en su mes encarcelado. Ha estado un poco más que Sofía Loren (17 días). El enchironamiento es ... una fuente inagotable de literatura. Buena y mala. Es lógico que 'Diario de un prisionero' no tenga la envergadura de la obra de Speer, que estuvo 20 años en prisión después de los juicios de Núremberg. Así, escribió 'Diario de Spandau' (la rutina durante el encarcelamiento). Luego llegó 'Memorias' (su vida antes y en el Tercer Reich como arquitecto, ministro de Armamento y niño bonito de Hitler).

