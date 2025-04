Comenta Compartir

J.D. Vance es un converso al catolicismo. Fue bautizado por un sacerdote dominico el 11 de agosto de 2019 en el Priorato de Santa ... Gertrudis, en Cincinnati. Todo el proceso lo contó él en un largo texto donde se acordaba de su abuela (no católica). Si a Jorge Fernández se le apareció Dios en Las Vegas, Vance confesó sus dudas sobre el catolicismo, pero también que lo que escuchó a la hora de dar el paso fue la voz de su abuela con una de sus frases favoritas: «Es hora de cagar o de salir del tiesto». Las crónicas de antes de la muerte del Papa contaban que lo que Francisco escribió en la bendición 'urbi et orbi' sobre la emigración podía ir referido a Vance, al que recibió pese a su estado. Para Vance ha sido llegar al catolicismo y besar el santo. En el breve encuentro no hubo cuestiones políticas. Podría J. D. Vance haber dicho a Francisco lo de Evelyn Waugh: «No te haces una idea de lo desagradable que podría ser si no fuera católico».

