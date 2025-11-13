Comenta Compartir

En los audios de Leire, fontanera, sastre, soldado, espía, está ese en el que promete acuerdos con la Fiscalía al empresario Hamlym a cambio de ... información sobre un supuesto caso de corrupción de Antonio Balas, mando de la UCO responsable de investigaciones como las que implican al hermano y la mujer de Sánchez, así como del caso Koldo. Igual que Luis Tosar sale en todas las películas españolas, según Jaime Bayly, Balas sale en todas las investigaciones. Ayer testificó de espaldas y vinculado al número que lo identifica en la vista del fiscal general. No le cabe ninguna duda de que fue García Ortiz quien lideró la filtración. «Sólo llevo investigando desde 1999», dijo a la abogada Castro cuando cuestionó sus «inferencias». También que el correo filtrado estaba en su poder «desde las 21.59». Quizá no se pruebe de manera indubitada que García Ortiz filtró el correo, pero ayer Balas demostró de manera indubitada por qué los malos van a por él.

