¿Qué hacemos? ¡Cuidamos de la Alhambra!

Con permiso del respetable: antes que nada, me gustaría explicar esta inédita rendición de cuentas alhambrescas: los granadinos queremos a nuestra Alhambra, la reverenciamos casi ... todos los días, al verla imponente, como una diadema que adorna la frente de esa sultana hechicera que es Granada. Su nombre vuela de boca en boca, con esa sonrisa de orgullo que ponemos al mencionarla. Y participamos con ardor en los 1001 debates que genera a lo largo del año. Pero seguro que también se preguntan «¿qué hacen en la Alhambra?»: a qué nos dedicamos los soñadores y soñadoras del Patronato de la Alhambra y Generalife a lo largo de un fértil año. Está serie de artículos, que humildemente presento ante los granadinos, pretenden hacer un balance de este maravilloso 2025 en la Alhambra y Generalife. Y lo hacemos como las grandes novelas: por fascículos. Porque a Alhambra es inabarcable: polifacética, polimorfa, poliédrica.

Empecemos por la principal función del Patronato: conservar nuestra Alhambra. En esta labor colaboramos todos y cada uno de los soñadores, liderados por nuestro magnífico e internacionalmente admirado Servicio de Conservación, con Antonio Peral, el Arquitecto Conservador, al frente.

Este año en nuestra Granada se está realizando la intervención de conservación más importante de Europa: las cubiertas del Mexuar (que luego avanzarán al resto de palacios). En el bosque de San Pedro se alza majestuoso el andamio que representa el pundonor y buen hacer de nuestros técnicos, ya que permite realizar los trabajos sin afectar a la visita pública, con mínimo impacto visual, y evitando acarreo de materiales en el recinto. Con las mejores medidas de seguridad y la tecnología más puntera, esta obra millonaria va a asegurar la integridad de nuestras preciosas construcciones Nazaríes por los próximos cien años. Una pasada.

Este año hemos tenido el honor de entregar y poner en valor tres nuevos espacios para la ciudad: la galería del «Taller de Cordelería» (en la ribera del Darro), el «Carmen de los Porcel» (que algunos llamaban «de los catalanes») y las imponentes Torres Bermejas. Hacer, literalmente, «más grande la Alhambra», es algo que nos llena de emoción y orgullo. Estas son obras que llevan mucho esfuerzo, tiempo y cariño. Y en las que es necesario honrar el trabajo de mis predecesores. En especial, el de Rocio. Sin ellos, no estaríamos en esta cima. Seguimos trabajando para abrir más espacios y nuevas experiencias para que la Alhambra sea aun más inabarcable.

Una noticia que está festejando la ciudad es la obra de rehabilitación del hotel Bosques de la Alhambra (el entrañable «Hotel Reúma»). Y le vamos a dar un uso cultural en beneficio de la ciudad, para que pase a ser un orgullo para todos.

Este flujo eterno de trabajo de conservación es incesante. Infatigables maestros del mimo al patrimonio, nuestros técnicos no paran de investigar, diseñar, planificar, licitar y conservar. Por eso, este año, hemos realizado varios proyectos que verán la luz en sucesivos ejercicios. Un trabajo laborioso y riguroso. Entre otros: la limpieza de la incomparable armadura de la Torre de Comares, el cerramiento de las ventanas en los palacios, los cármenes de Bella Vista, Huerta Colorá o San Fernando, el depósito documental, la climatización del Carlos V, la rehabilitación del Polinario, la consolidación de los baños de Hernando de Zafra, la rehabilitación de las Caballerizas de la Alcazaba y la Torre de los Hidalgos, la segunda fase del Maristán, y, nuestro orgullo: la conservación de las cubiertas del Palacio de Comares y de la sala de las dos Hermanas. Esto serán obras que se ejecutarán en el 2026 (Inshallah) y que se irán poniendo en valor paulatinamente. La Alhambra, abeja infatigable, nunca descansa.

Aunque no son obras estríctamente nuestras, no podemos dejar pasar las intervenciones hechas con el dinero laboriosamente ganado con el sudor de los soñadores de la Alhambra y que engrandecen a Granada. Destacamos la restauración del campanario de San Cecilio, la construcción del archivo de la ciudad en el Carmen del Negro, o el soterramiento del cableado del Albaycín. El Plan Alhambra en acción.

Y quiero acabar con la joya de la corona: el Patio de los Leones, a los que le daremos un realce majestuoso con la restaruración de sus elocuentes y embriagadores elementos ornamentales.

La conservación es nuestra prioridad. En el 2023 se invirtieron 1,8 millones en ese capítulo. El año que viene invertiremos más de 6. Los números, como el algodón, no engañan. Es nuestro firme compromiso centrar nuestra gestión en preservar nuestra Alhambra, orgullo patrio y «stupor mundis», para que la puedan disfrutar las generaciones venideras. Pero eso no quita que también nos esforcemos para que los granadinos y ciudadanos del mundo de hoy disfruten ahora de su Alhambra…