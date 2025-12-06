Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tetralogía de la Alhambra

¿Qué hacemos? ¡Cuidamos de la Alhambra!

Esta serie de artículos, que humildemente presento ante los granadinos, pretenden hacer un balance de este maravilloso 2025 en la ciudad palatina

Rodrigo Ruiz-Jiménez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:17

Comenta

Con permiso del respetable: antes que nada, me gustaría explicar esta inédita rendición de cuentas alhambrescas: los granadinos queremos a nuestra Alhambra, la reverenciamos casi ... todos los días, al verla imponente, como una diadema que adorna la frente de esa sultana hechicera que es Granada. Su nombre vuela de boca en boca, con esa sonrisa de orgullo que ponemos al mencionarla. Y participamos con ardor en los 1001 debates que genera a lo largo del año. Pero seguro que también se preguntan «¿qué hacen en la Alhambra?»: a qué nos dedicamos los soñadores y soñadoras del Patronato de la Alhambra y Generalife a lo largo de un fértil año. Está serie de artículos, que humildemente presento ante los granadinos, pretenden hacer un balance de este maravilloso 2025 en la Alhambra y Generalife. Y lo hacemos como las grandes novelas: por fascículos. Porque a Alhambra es inabarcable: polifacética, polimorfa, poliédrica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  3. 3 La niebla obliga a desviar tres vuelos del aeropuerto de Granada a Málaga
  4. 4

    La Plazuela estrena su disco en la Copera
  5. 5

    El Granada CF recupera a Alemañ pero pierde a Pablo Sáenz
  6. 6

    La curiosa alternancia de Fran Árbol en la portería del Lorca Deportiva
  7. 7 El Covirán se bloquea
  8. 8

    Pacheta: «Nuestro único problema es el Ceuta»
  9. 9 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  10. 10

    Directo | Covirán-Basket Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Qué hacemos? ¡Cuidamos de la Alhambra!

¿Qué hacemos? ¡Cuidamos de la Alhambra!