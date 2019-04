La resurrección, vista en el siglo XXI Opinión Es un hecho real porque se trata de algo que realmente afecta a su persona, que ha sido transformada y sigue viviendo realmente. Es la apertura a una nueva dimensión, fuera del espacio y del tiempo, realizada en Jesús por el poder y el amor de Dios EDUARDO GARCÍA PEREGRÍN Domingo, 21 abril 2019, 01:59

Celebramos hoy la festividad más importante para un cristiano: la resurrección de Jesús de Nazaret. De esta centralidad se fue muy consciente desde el principio del cristianismo: «Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo» (1Co 15, 14). Ahora bien, ¿qué queremos decir cuando se afirma que Jesús resucitó de entre los muertos? En el mundo actual es muy necesaria una reflexión sobre el lenguaje que usamos para evitar comprensiones quizás convencionales e incluso falsas. Ya el Concilio Vaticano II advertía que «la verdad revelada puede ser percibida siempre de modo más profundo, ser entendida mejor y propuesta de modo más adecuado» (GS, 44). Hoy más que nunca necesitamos interpretar la realidad que confesamos en la resurrección de Cristo y ser conscientes de que nunca lograremos una interpretación plenamente satisfactoria.

La resurrección de Jesús es un misterio en el sentido estricto de la palabra: no sabemos positivamente en qué consiste. Desde luego, no es una vuelta a una vida como la que había tenido antes de la muerte y que después, según las leyes de la biología, debe terminar de nuevo. Es un cambio radical de vida, la entrada en una vida cualitativamente distinta y superior, de la que no tenemos ningún ejemplo ni el lenguaje apropiado para expresarla.

Hoy día se suele aceptar que la resurrección de Jesús no es un hecho histórico, en el sentido de que no es un acontecimiento de nuestra experiencia espacial y temporal, sino que desborda las posibilidades de captación por el método histórico. Sin embargo, es un hecho real porque se trata de algo que realmente afecta a su persona, que ha sido transformada y sigue viviendo realmente. Es la apertura a una nueva dimensión, fuera del espacio y del tiempo, realizada en Jesús por el poder y el amor de Dios. En resumen, es un hecho metahistórico que deja profundas huellas en la historia.

¿Cómo se llegó a la fe en la resurrección? Esta pregunta es fundamental en la teología actual, «pues la crítica bíblica, al romper la lectura literal de las narraciones pascuales, obliga a preguntarse por el proceso real que llevó a los apóstoles al descubrimiento de la resurrección de Jesús» (A. Torres Queiruga). No hay duda de que 'algo' tuvo que ocurrir entre la falta de fe que llevó a su huida cobarde y la fe viva que los convirtió en audaces predicadores de la resurrección. Y ese 'algo' no puede ser otra cosa que la profunda experiencia de la presencia de Jesús vivo entre ellos, que tuvieron que contarlo con el único lenguaje de que dispusieron, y que se trasmitió después como los relatos evangélicos de la tumba vacía y los de las apariciones.

Respecto a los primeros, J. Ratzinger considera que este tema «ha dado lugar a muchas discusiones en la teología moderna. La conclusión más común es que el sepulcro vacío no puede ser una prueba de la resurrección. Eso, en el caso de que fuera un dato de hecho, podría explicarse también de otras maneras». Esta aseveración es compartida hoy día por la inmensa mayoría de los teólogos. Es obvio que la tradición del sepulcro vacío se formó en Jerusalén, pero no se preocupó de dar exactamente los detalles. Es más, existen fuertes divergencias en ellos. Por otra parte, la expresión 'al tercer día' se refiere al modo oriental de señalar que Cristo permaneció temporalmente en la sepultura. Según la creencia judía, tras ese espacio de tiempo la vida se separaba definitivamente del cadáver. Por eso, la exégesis ha ido marginando cada vez más el problema cronológico de la separación temporal entre la muerte y la resurrección. De aquí que muchos teólogos actuales consideren que la resurrección acontece en el momento de morir. 'El tercer día' no es una fecha teológica sino que se refiere al primer encuentro con el Resucitado.

Respecto a los relatos de las apariciones, pertenecen a otro tipo de transmisión de la tradición. Se trata de relatos muy diversos, imposible de armonizar en el espacio y en el tiempo, que intentan demostrar la experiencia del encuentro con el Resucitado. Sin embargo, hay tres elementos comunes en todos ellos: la iniciativa parte siempre del Resucitado, hay un reconocimiento de su identidad con el crucificado, y un envío para comunicar esa experiencia. De cualquier manera, lo importante es resaltar que los apóstoles tuvieron experiencias de encuentros con un Jesús que vivía de otra forma: son teofanías en las que Jesús se manifiesta como un hombre nuevo que vive en la dimensión de Dios.

¿Qué significado puede tener la resurrección de Jesús para un creyente del siglo XXI? La resurrección abre una nueva dimensión que supera todas las posibilidades humanas y se inicia algo nuevo que el hombre no puede sospechar. Es una nueva creación. A partir de Jesús, la muerte y resurrección para todos y desde siempre debe comprenderse como la entrada con plenitud personal en la comunión total con Dios, como el comienzo de la participación insospechada en la vida divina. Ese es el motivo de nuestra esperanza: la historia humana y la de todo el cosmos tendrán un final del que desconocemos los detalles pero la resurrección nos asegura lo decisivo: «En este final no está la nada, sino Dios. Dios que igual que es el principio es también el fin» (H. Küng).