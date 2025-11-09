Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Realr

La palabra herida

Remedios Sánchez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:39

A las ocho y veinte de la mañana, el sol de invierno se desliza entre las mochilas y alumbra las primeras conversaciones de los alumnos ... que llegan puntuales a clase en Albuñol. Hace pocos días, a esa hora tan temprana en la que, como escribió Alberti, ni el alba había pensado aún en la negra existencia de los malos cuchillos, un niño de trece años apuñaló a otro de doce.

