Puerta Real

Muera la inteligencia

Remedios Sánchez

Remedios Sánchez

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:58

Comenta

D e Valencia a Buenos Aires, de Madrid hasta Albacete, ahí va Vito Quiles, por las universidades de España con su cruzada a la espalda, ... antorcha encendida ante la oscuridad del caos que habitamos, hombre sólo ante el poder de una patria que ejerce a la vez de madre y de madrastra porque obliga a sus más preclaros hijos, a los que se han visto tocados por el hado del sutil discernimiento, como él, a sacrificar su tiempo y sus desvelos en beneficio de la causa. ¿Y cuál es la causa? La de siempre, evidentemente. La de protegernos a nosotros, plebe de mostrencos manipulados, de los desmanes de la desinformación que genera el poder omnímodo (central o de autonomías, tanto da), ese al que le sacan los colores un día sí y al siguiente también, una mayoría de medios de comunicación. Pero, como los hechos sin pasar por el espejo deformador aburren, una cabeza como la suya, a fuerza de gritos y confrontación en las plazas universitarias viene a modularlos; así ha de hacer caer del pedestal a tantos miserables letrados con muceta, a tanto periodista impertinente que comete el desatino de atrincherarse en la indesmayable veracidad de la información. Lo suyo es otra cosa, desde luego: la chulería rampante de un redentor en vaqueros; la reactualización, con polo de marca y exceso de autobronceador, de aquellos señoritos de jaca torda y espuelas de plata que venían a Andalucía antiguamente para llevarse los dineros mientras invocaban a la patria. Luego la vendían (aunque esa sea otra historia), mientras el pueblo históricamente la ha salvado con su sangre, que esto ya lo explicó don Antonio Machado.

