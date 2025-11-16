Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

La lluvia vieja

Remedios Sánchez

Remedios Sánchez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:36

Comenta

La lluvia, aquella lluvia que mojaba mis manos en los atardeceres de otoño; la que, en las madrugadas largas del invierno, tocaba en la ventana ... anunciando el perfume de la mañana siguiente, la que ejercía una declaración de amistad, esa lluvia limpia, juguetona y despaciosa, hace mucho que no nos visita. Las cosas esenciales, todo aquello que durante la época medular de la niñez fue importante, descubrimiento cierto de ternura infinita, sorpresa franca cascabeleando cuando todo era silencio, han acabado por quedarse atrapadas en el pasado. Perdura, eso sí, un sentimiento de nostalgia de quien ha vivido instantes que ahora no se pueden constreñir a palabras precisas porque las emociones son tan poliédricas, tan ricas en sus dimensiones, que no se amoldan a la fidelidad de un cuadro de Antonio López sino que van dejando en el alma de cada cual una huella única e imborrable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  7. 7

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  8. 8 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  9. 9

    La mujer de los mil cacheos
  10. 10

    Los milagros de Astralaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La lluvia vieja