La regeneración no llega Carta del director La situación en la que estamos desde hace meses merecería una amplia reflexión y cambios de rumbo importantes por parte de los partidos E. P. EDUARDO PERALTA Granada Domingo, 22 septiembre 2019

Lo dijo Pedro Sánchez en julio, no habrá septiembre para formar gobierno tras rechazar Unidas Podemos la vicepresidencia y tres ministerios, pero ahora es capaz de afirmar que gobernar con ellos no le dejaría dormir tranquilo por las noches. Algo no se entiende. Tampoco se me hace fácil comprender cómo un líder acusa a otro de pertenecer a una banda y ofrezca la abstención a última hora. No sé si era una demostración de sentido de Estado o una pirueta propia de un equilibrista que teme caerse en el vacío.

