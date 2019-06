Reformas pendientes Urge intentar un consenso educativo que no se ha logrado en toda la etapa democrática y EDITORIAL Sábado, 22 junio 2019, 22:42

Ha habido en España tres años y medio de parálisis legislativa, con tan sólo unos presupuestos renovados, que ha postergado reformas urgentes y que ha paralizado la propia modernización natural del país. Así las cosas, si realmente se consigue formar un gobierno estable con cuatro años por delante, convendrá recuperar el tiempo perdido, comenzando por la reforma laboral -es preciso reducir el desempleo estructural y aliviar la precariedad-. Simultáneamente, resulta imprescindible regresar al consenso en el seno del Pacto de Toledo para recuperar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que hoy es altamente deficitario. Y, por supuesto, urge intentar un consenso educativo que no se ha logrado en toda la etapa democrática y que sin duda ha influido negativamente en la mediocridad de nuestros resultados, que lastran la productividad. Buena parte de esas medidas, que estrechan el vínculo con la UE, no tiene apenas carga ideológica, por lo que sería inconcebible que no se afianzaran con pactos muy amplios que las inmunicen frente a futuras alternancias.