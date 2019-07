Récord de empleo Editorial El número de afiliados a la Seguridad Social ha superado por primera vez la barrera de los 19,5 millones Martes, 2 julio 2019, 23:39

Los datos de empleo de junio representan un paso más, y significativo, hacia la superación de la crisis, alguna de cuyas secuelas todavía nos acechan. El número de afiliados a la Seguridad Social ha superado por primera vez la barrera de los 19,5 millones, levemente por encima del anterior máximo de 2007. Desde febrero de 2013, cuando el desempleo alcanzó su máximo espectacular, se han creado 3,36 millones de empleos. Con todo, no es momento de euforia. No hemos conseguido aún bajar de los tres millones de parados, un millón más que antes de la crisis, y por añadidura se advierten claros síntomas de desaceleración, a consecuencia, sobre todo, de la oleada proteccionista. Tenemos un desempleo crónico estructural peligrosamente cercano al 15% que no conseguiremos reducir si no emprendemos ambiciosas reformas.