Extinción

Ramón Burgos

Ramón Burgos

Periodista

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:36

Acabo de leerlo: una investigación reciente de la Universidad de Granada (UGR) pone el foco en cómo las ciudades pueden combatir la tendencia a la ... llamada «extinción de la experiencia». El estudio, liderado por Lucía Izquierdo, investigadora predoctoral del grupo Animal Eco Urban, propone la creación y ampliación de grandes parques urbanos como estrategia clave para «reconectar» a la población con la naturaleza: «Los resultados subrayan la relevancia de los grandes espacios verdes urbanos para acercar a los habitantes de las ciudades al entorno natural».

ideal Extinción