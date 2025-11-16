Extinción
Periodista
Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:36
Acabo de leerlo: una investigación reciente de la Universidad de Granada (UGR) pone el foco en cómo las ciudades pueden combatir la tendencia a la ... llamada «extinción de la experiencia». El estudio, liderado por Lucía Izquierdo, investigadora predoctoral del grupo Animal Eco Urban, propone la creación y ampliación de grandes parques urbanos como estrategia clave para «reconectar» a la población con la naturaleza: «Los resultados subrayan la relevancia de los grandes espacios verdes urbanos para acercar a los habitantes de las ciudades al entorno natural».
Sabemos –los datos reales son abrumadores– que cada vez son más las personas que viven en grandes entornos urbanos, y con ello aumenta el riesgo de perder el contacto directo con la naturaleza. Esta desconexión no solo afecta al bienestar físico y emocional, sino que también debilita la sensibilidad ambiental y el sentido de responsabilidad hacia el planeta. Indudablemente, este distanciamiento reduce la empatía ecológica y la percepción del valor de los ecosistemas, lo que se traduce en una menor implicación en comportamientos sostenibles y un menor apoyo a las políticas de conservación, lo que puede conllevar –¿conlleva?–, a largo o corto plazo, una redistribución drástica del hábitat, donde una especie, la nuestra, crece y se desarrolla (¿extinción?).
Pero pensad –pensemos– que, sin embargo, la solución a esta nueva «pandemia» no depende únicamente de las instituciones o de la planificación urbana: la ciudadanía tiene un papel esencial. Recuperar el contacto con la naturaleza implica asumir una responsabilidad compartida. Cada paseo entre árboles, cada jornada de voluntariado ambiental o cada gesto cotidiano —como respetar las zonas verdes, reducir residuos o participar en iniciativas comunitarias— contribuye a reconstruir el vínculo con el entorno y fomentar una conciencia ambiental activa.
Apostar por infraestructuras verdes no solo embellece los espacios urbanos, también nos invita a repensar nuestro papel como ciudadanos responsables, comprometidos con la sostenibilidad y con la construcción de comunidades más saludables, conscientes y conectadas con su entorno natural.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión