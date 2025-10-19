En el Vaticano se ha inaugurado recientemente una iniciativa tan sencilla como poderosa: una sala de escucha dentro de la Basílica de San Pedro. Allí, ... peregrinos, turistas e incluso personas alejadas de la fe pueden acercarse para expresar sus dudas, inquietudes y búsquedas personales. «Es un lugar donde las personas pueden acudir para ser escuchadas», explica monseñor Orazio Pepe, secretario de la Fábrica de San Pedro.

No se trata de un confesionario ni de un servicio de atención psicológica, sino de algo aún más fundamental: un espacio donde alguien se sienta con la única intención de escuchar de verdad. Sin interrupciones. Sin juicios. Sin promesas vacías. En tiempos de ruido constante, de discursos grandilocuentes y de prisas políticas, esta propuesta sencilla resuena como un acto revolucionario. Y es aquí donde deberíamos detenernos a reflexionar: ¿por qué este gesto tan básico —escuchar— nos resulta tan extraordinario? ¿Qué dice de nuestra sociedad que necesitemos recordar lo esencial?

La respuesta puede ser incómoda: hemos dejado de escucharnos. Peor aún, quienes más deberían practicar la escucha —nuestros líderes políticos, nuestras instituciones, nuestras autoridades— suelen ser quienes más la esquivan. Se organizan debates sin diálogo, campañas sin contacto real con la ciudadanía, y consultas públicas que más bien parecen formalidades sin consecuencias.

Sin embargo, todos compartimos una necesidad profundamente humana: ser escuchados. Escuchados de verdad. No solo como votantes cada equis años, sino como ciudadanos que viven día a día en barrios con problemas concretos, con historias personales, con sueños y frustraciones. La escucha activa, comprometida y empática no debería ser un gesto excepcional: debería ser la base de cualquier sistema democrático. Si queremos reconstruir el tejido social, recuperar la confianza en la política y volver a sentirnos parte de una comunidad, no hacen falta grandes discursos ni nuevas promesas. Tal vez solo hace falta una silla, un tiempo, y alguien dispuesto a estar ahí, simplemente para escuchar.