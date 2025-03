Esta ciudad –desde donde escribo– está llena «de casos y de cosas»... La sentencia es de un buen amigo, con quien no dudo en airear ... nuestras cuitas ciudadanas a la menor oportunidad posible. Y en nuestras conversaciones no nos referimos precisamente a los tipos de declinación y sus seis casos correspondientes (nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo). Otros López ocupan nuestros tiempos.

Por ejemplo, nos detenemos en analizar las cuestiones relativas al empleo de nuestros impuestos y la eficacia con la que se están invirtiendo –gastando–. Nos preguntamos cuál es el criterio de elección de unas acciones encaminadas, supuestamente, a la mejora de la convivencia ciudadana cuando ya se ha demostrado, por activa y pasiva, la ineficacia de sus resultados. ¡Apoyar iniciativas propias de otros regímenes irrepetibles no tiene razón alguna! Ni siquiera esgrimiendo aquello de «pan y circo para tenerlos contentos».

¿No os dais cuenta –no nos damos– de la maldad interesada que llevan en sí estos anuncios de desarrollo comunitario? ¡Sólo sirven para mantener a sus voceros en el candelabro de la gobernanza local! Una de las mayores verdades, al menos para mí, es que la prudencia siempre ha sido buena consejera, pero en un marco de igualdad y respeto a las normas colectivo-universales. Los derechos propios tienen su límite en la no colisión con los ajenos. Ni siquiera las mayorías –sean, en un contexto más global, «facciones» o no– pueden aplastar a las «minorías»; y más aún si la equidad no es la norma primigenia. La convivencia en paz y armonía está muy por encima de aquellos proyectos de reboticas impenitentes. Así, me permito lanzar un aviso a navegantes que espero, sinceramente, no fructifique como mal augurio nacido de una bola de cristal de brujo aficionado: «No podar correctamente las plantas puede llegar, incluso, a provocar su muerte».