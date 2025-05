Migrantes sin hotel, personas con dignidad

A finales del mes de abril, un grupo de personas migrantes solicitantes de asilo fue trasladado a un hotel de Torrenueva. La reacción de los ... habitantes de dicha localidad y de sus autoridades no se hizo esperar, y se pudo oír en redes sociales: «No queremos esto en nuestro pueblo».

No quiero entrar a valorar los detalles del hecho concreto, si había licencia o no, la oportunidad política, la falta de miras amplias, de diálogo y negociación; y mucho menos juzgar los comentarios y actuaciones de unos y otros, porque no tengo toda la información.

Pero sí me ha hecho pensar. Está claro que actuaciones y comentarios como éste, son un reflejo de una cultura que se ha implantado en nuestros corazones, –en el mío también– y en nuestra sociedad, y de la que tenemos que ser conscientes para denunciarla y cambiarla. Es esa cultura economicista y del descarte, que el Papa Francisco, recién fallecido en los días en que ocurrió este hecho, tanto había denunciado en todo su pontificado.

En concreto, en la encíclica 'Fratelli Tutti' plantea una cultura, una forma de sentir, pensar y actuar, basada en el cuidado mutuo. Por eso invita a una transformación de la forma en la que nos relacionamos promoviendo ese cuidado mutuo, la fraternidad y la amistad social como herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa y conseguir un desarrollo integral para todas las personas.

Para eso, lo primero, es reconocer la dignidad del otro, de cualquier persona, sea quien sea. «Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal: percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia» (FT106).

Si volvemos otra vez la mirada a las personas migrantes, la realidad en nuestra costa es que hay una gran cantidad de ellas, muchas en situación irregular, que están trabajando en campos e invernaderos, están cuidando a nuestros mayores, están haciendo que nuestra economía salga adelante, están manteniendo nuestra producción agrícola e industrial y están generando riqueza para toda la sociedad. Y, para eso, sí los queremos en nuestros pueblos… pero ¿cómo los queremos?

Desde esa cultura del descarte, solamente se ven como mano de obra barata, como un elemento más dentro de la economía, que se puede cambiar o desechar según exija el beneficio. y no como personas dignas y con derechos.

Pero desde la cultura del cuidado, la cosa cambia. Y ese cuidado tiene que englobar también un trabajo decente. También lo decía el Papa Francisco: «El gran tema es el trabajo (...). El trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es una manera de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo» (FT162).

Nuestro nuevo papa León XIV, también ha reafirmado ya el papel de la Doctrina Social de la Iglesia, como «instrumento de paz y de diálogo para construir puentes de fraternidad universal». Es decir, como camino para acercarnos a esta nueva cultura del cuidado.

En esa línea va la campaña de la HOAC –Hermandad Obrera de Acción Católica– que bajo el lema 'Cuidar el trabajo, cuidar la vida' pretende hacernos caer en la cuenta de lo que significa la cultura del descarte, especialmente para las personas más empobrecidas y excluidas. Y, sobre todo, en la posibilidad de crecer en una cultura del cuidado, que plantee la necesidad de un trabajo decente para que todos podamos vivir una vida digna, con la dignidad que nos corresponde como hijos e hijas de Dios.