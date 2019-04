Queja de un becario de Extenda de unas becas de internacionalización Cartas al director Aprobaron cuarenta personas. Realizaron un curso de formación, se les asignó un destino de prácticas y, muchos meses después, aún siguen esperando en sus casas EXTENDA MANUEL GARCÍA HURTADO Lunes, 8 abril 2019, 00:27

Sr. Director de IDEAL: Quiero exponer un suceso menor pero de extremada desesperación, hastío y, en fin, desolación. Los hechos, ya digo, son irrelevantes en medio de la escena política tan divertida en la que nos encontramos, pero también una consecuencia de la misma. De esta política de chiringuito, chanclas y manga ancha; de 'dile a tu cuñado que mañana miro lo suyo'; y de entrar en San Telmo como el que entra en su casa y si metemos la pata decimos que 'esto lo arreglamos enseguida'.

El hecho es que, en mayo del año pasado, se realizaron las pruebas de selección para las Becas Extenda de Internacionalización de la Junta de Andalucía (equivalentes a las ICEX). Aprobaron cuarenta personas. Realizaron un curso de formación, se les asignó un destino de prácticas y, muchos meses después, aún siguen esperando en sus casas.

Los tejemanejes del chanchullismo empiezan en enero, cuando en una reunión nos comunican que un error en tiempo y forma a la hora en que las universidades presentaron las solicitudes mantiene todo el proceso paralizado. Unos decían que sí, otros lo contrario pero todos muy seguros de llevar la razón. Y en todo aquello, Vanesa Bertrand, consejera delegada de Extenda, cuyo papel no se sabe si es el de la mala o la buena hasta el final de la película, primero fue con aquello de esto se hace así y 'asao' y en un mes está listo. Pero luego llegaron los nuevos patronos y seguramente le dirían que a partir de ahora los usos y costumbres van a ser otros. Que ahora no es así y asao sino de este u otro modo. Y que los becarios sigan esperando. Y si preguntamos nos dicen que dentro de un mes. Y luego otro y otro. Prueben ustedes mismos a llamar. Esto es peor que aquello de Larra...

Aunque quiero dejar claro que Extenda es un organismo clave, promueve las exportaciones de productos andaluces. Esto es, el aceite y las aceitunas que cada invierno se varean en Jaén, el pescado de la Bahía de Cádiz, el vino de Málaga o tecnología punta de Sevilla, entre otros muchos. Contribuye, en definitiva, a que la actividad económica en Andalucía siga viva y que se siga empleando a gente. Aunque algunos lenguaraces hablen de embajadas en el extranjero con la misma rapidez con la que sacan a colación a bebés neandertales o cualquier otra comparación absurda con la que confundir. Sin duda es sorprenderte ver cómo entre chiringuitos unos y cavernas los otros las cosas siguen funcionando. La política afecta a la vida de las personas y es por ello que con esta carta exijo a nuestros gobernantes una buena administración, eficiente y eficaz. Y la máxima diligencia a la hora de tramitar los expedientes de las becas. Por favor, cumplan con su palabra.

Sr. Director de IDEAL: Antes de la campaña electoral hay una serie de prohibiciones de carácter propagandístico y otras actuaciones en bastantes conceptos, las cuales comparto. Hay un hecho en especial que veo antes de todas las elecciones, que es la realización precipitada de obras y mejoras en los pueblos y ciudades. Desde hace unas semanas, es rara la población en la que no ocurre algo de esto y, además, una gran cantidad de obras se concentran en estas fechas preelectorales. Digo yo que estos arreglos y mejoras son necesarios en su mayoría desde que entra en posesión el alcalde, pero parece haber un olvido o lapsus de memoria y, de pronto, ahora vienen todos estos proyectos a la mente. ¿Por qué no se prohíbe hacer este tipo de actuaciones también? Si es una obra urgente entiendo que se haga. Pero, ahora, cerca de elecciones, se asfaltan calles por todos lados. ¿Qué pasa? ¿Que esos arreglos no eran necesarios antes? De verdad, no entiendo que tenga que haber elecciones o tenga que pasar algo grave para que nuestros políticos hagan las cosas. Tienen cuatro años pero una gran mayoría se hacen ahora y si la deuda crece queda para el que entra. Genera desconfianza; y luego decimos que la gente vota poco.