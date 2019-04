El PSOE oculto Opinión Ese votante desengañado no lo detectan las encuestas ni los cocineros de las Casas del Pueblo EFE JUAN CARLOS VILORIA Lunes, 8 abril 2019, 00:47

La duda que mortifica al equipo de Pedro Sánchez y que planea como una sombra misteriosa sobre la campaña electoral es si existe o no un PSOE oculto. Si las batallas por el poder en el partido y la audacia irreflexiva de convertir la moción de censura a Rajoy en un gobierno 'frankenstein', como lo denominó Rubalcaba, han dejado en la playa una parte del navío socialista. A pesar de la benevolencia de la casi totalidad de los sondeos demoscópicos y una campaña con todos los instrumentos del gobierno jugando a favor, se percibe un profundo desasosiego en el entorno de Sánchez. Como si todo el montaje aparentemente bien construido: la España en colores frente a la España en blanco y negro, la progresista contra la rancia, las cien medidas frente a los recortes, el diálogo frente a la confrontación, estuviera sostenido por alfileres. Porque tal y como se ven las cosas desde Moncloa y Ferraz, el único factor que parece escapar a su control es si hay un PSOE oculto que no se fía ya de Sánchez. Un PSOE escarmentado por la temeridad del líder en su abrazo con el independentismo secesionista y afligido por las purgas internas, sin pestañear, a la disidencia interior. Porque saben que a estas alturas de la fiesta pagando rondas a todos los amigos y conocidos, la candidatura de Sánchez no está amenazada por el centro derecha y sus 'mareas'.

El auténtico enemigo, el que puede echar abajo el castillo de naipes es la desafección por activa o por pasiva del PSOE oculto. El lenguaje oficial habla en general de «no quedarse en casa»; de que tú puedes hacer que pase y que el voto es el poder. No se atreven a dirigirse a los teóricamente suyos y los engloban genéricamente en el partido de la abstención. Pero el problema no es que se desmovilice el votante fiel relajado y sobrado porque da por hecho el triunfo del 'sanchismo'. No. El problema es la abstención como castigo a su temeridad irreflexiva desde sus propias filas. La abstención que es el purgatorio de los desengañados pero incapaces de cambiar de sigla en mitad del río. Eso es lo que no detectan las encuestas. Ni siquiera los 'cocineros' de las Casas del Pueblo. Porque el despecho y la desafección no se exhiben. Se mascan despacio y en privado. En la cocina del hogar. Aunque en algunos casos se rompe la regla y la ruptura con el líder se hace a la vista del público. Como Soraya Rodríguez. Su decisión de salir de la casa socialista y presentarse como independiente en las listas de Ciudadanos es un aldabonazo que en Ferraz no habrá pasado desapercibido. Una peso pesado del PSOE. Mano derecha en su momento de Rubalcaba. Portavoz y látigo de la derecha con el grupo socialista. Más de treinta años de militancia. Y rompe amarras con Sánchez. Le está diciendo al sector socialista (al PSOE oculto) que sus dudas están justificadas. Que el líder ya no es de fiar. Que son más importantes sus convicciones que el aparato. Le está diciendo: Ante la duda, se fiel a ti mismo. Ojo. Y Felipe González también queda oculto en esta campaña. Demasiadas sombras.