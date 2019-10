Otra prórroga para el 'brexit' Editorial Johnson afronta el dilema de negociar otra vez con la UE o acelerar los debates Domingo, 20 octubre 2019, 00:02

Boris Johnson, que había conseguido un imaginativo acuerdo con la Unión Europea cuando en Bruselas todo el mundo daba ya por frustrado el intento de un 'brexit' acordado, llevó ayer a los Comunes –hacía 37 años que no tenía lugar una sesión extraordinaria en sábado– un acuerdo de retirada de la UE muy parecido a los que Theresa May negoció sin éxito tres veces, con el actual primer ministro a la cabeza de los tories rebeldes. Las únicas diferencias son ciertos detalles irrelevantes, una frontera invisible en el mar del Norte para que el Ulster permanezca de facto en la unión aduanera y que la Asamblea de Stormont tenga que renovar periódicamente el pacto por mayoría simple (algo que difícilmente dejaría de hacer). Pues bien: en la descarnada disputa del 'premier' Johnson con el Parlamento y con disidentes de su propio partido, Oliver Letwin, uno de los 21 diputados conservadores que fueron expulsados del partido por votar a favor del mandato parlamentario que obligó a Johnson a pedir una prórroga a la UE si no lograba un acuerdo, presentó una enmienda que ponía en suspenso la aprobación del nuevo acuerdo con Bruselas hasta que los diputados británicos tengan tiempo de debatir y votar los términos legales del nuevo tratado. Consecuentemente, la enmienda obliga a Johnson, bien a pedir la prórroga que pretendía evitar a toda costa, bien a impulsar a toda prisa los debates en la Cámara para poder concluirlos antes del 31 de octubre. La votación era ajustada, pero el Partido Laborista (245 escaños) y los Liberales Demócratas (19) se pronunciaron de entrada a favor y arrastraron a los nacionalistas escoceses (35) y a otros independientes, y la enmienda salió adelante por 322 votos a favor por 306 en contra. En estas circunstancias, Boris Johnson, indignado, ha optado por suspender la votación del acuerdo, pero de momento se ha negado a cumplir el mandato de negociar con la UE una prórroga de la fecha fatídica del 31 de octubre, no sin manifestar al mismo tiempo que no se negará a cumplir la ley. Nadie sabe cómo piensa Johnson resolver en los próximos días esta aparentemente insoluble contradicción, que ayer se evidenciaba mientras a las puertas de Westminster una gran muchedumbre se congregaba para pedir un nuevo referéndum.