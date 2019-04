Primero hay que ir a votar El primer dato a tener en cuenta es la existencia de un notable porcentaje de trasvase de voto entre partidos, algo que ha venido a acompañar al reciente multipartidismo existente en España. Razón de más, como decía al principio, para no dar nada por hecho JOSÉ MARÍA RUEDA GÓMEZ Martes, 9 abril 2019, 23:41

Ydespués de votar y de contar las papeletas ya vendrá todo lo demás. Por mucho que se quiera distraer la atención o poner el foco sobre posibles pactos de investidura o de legislatura, hipótesis de gobiernos, repartos de carteras ministeriales que incluyen indisimulados misiles lanzados entre aspirantes a socios que no niegan esa condición y anuncios de venideras bondades o tragedias según los resultados que se produzcan, lo primero de todo es votar el próximo 28 de abril. Convendría tenerlo muy en cuenta y, por tanto, no dar por hecho, algo que aún no se ha producido.

Por tanto, yo centraría todas las energías en intentar que la ciudadanía vote con la máxima información, con el mayor número de argumentos racionales posibles, y ofreciendo propuestas y programas solventes que sean capaces de mostrar un modelo de país y de sociedad digno de ser apoyado en las urnas el último domingo de este mes. Porque es lo que procede, un debate profundo sobre lo que hay en juego, sobre nuestras posibilidades de futuro y sobre cómo queremos vivir nuestro día a día. Esa es la ocupación y preocupación fundamental de la gran mayoría de españolas y españoles. Y a ello se debe dar respuesta en estos días de precampaña y campaña electoral.

Asumiendo que ese proceso venga acompañado de una cierta dosis de 'espectáculo' en la presentación de algunas candidaturas, algo desgraciadamente (para mi) cada vez más presente en la práctica política, y, por supuesto, de las inevitables polémicas al hilo de la conformación de las diferentes ofertas de candidaturas, hay que insistir en que este es el proceso que nos ocupa ahora. El proceso previo al voto soberano. El otro proceso vendrá después del voto.

Y para que vaya el mayor número de gente a votar y de este modo, reforcemos el sistema democrático y dotemos de la máxima credibilidad al mismo, nada mejor que analizar detenidamente algunos datos que se desprenden de varios estudios demoscópicos realizados, dejando al margen las previsiones de resultados, pues la mayoría de éstas proyectan un alto número de indecisos y una cada vez menor fidelidad de voto. Y quizá el primer dato a tener en cuenta es la existencia de un notable porcentaje de trasvase de voto entre partidos, algo que ha venido a acompañar al reciente multipartidismo existente en España. Razón de más, como decía al principio, para no dar nada por hecho.

Bien harían las fuerzas políticas, como creo que está haciendo con acierto el PSOE, en incentivar el voto apelando a la solidez de su proyecto político y a las ventajas que la mayoría de la población obtiene de su gestión cuando ésta se ha llevado a cabo en diferentes etapas. El electorado valora positivamente la labor desarrollada en los gobiernos y tiende a disculpar errores de gestión, situando en un nivel superior, la afinidad ideológica o dicho en términos coloquiales, la «fuerza de la marca». Lograr la identificación ciudadana con una serie de propuestas políticas y sociales y explicar la manera de alcanzarlas se convierte en una estrategia fundamental para conseguir aumentar la confianza ciudadana y por tanto el apoyo electoral.

Otras cuestiones parecen preocupar mucho menos a la ciudadanía, y sin embargo, ocupan mucho más tiempo y espacio en el discurso y la estrategia de las fuerzas políticas que, a día de hoy, pugnan por desalojar del gobierno al partido que lo ocupa. Entre ellas, las referidas a las consideraciones tácticas del voto, o la «utilidad» del mismo de cara a futuros pactos o anti-pactos que, como ya he señalado, ahora mismo están bastante alejadas del sentir general del electorado, pues tan sólo parecen afectar al interés particular de algunas fuerzas políticas.

O los debates sobre la supuesta fortaleza de algunos liderazgos políticos, normalmente acompañada de una desbordante sobre-exposición mediática propia y de algunos «fichajes» estrella que los acompañan. O qué decir de la insistencia en agitar el supuesto 'fantasma' del artículo 155 de la Constitución, que hoy apenas ocupa ni preocupa a la gran mayoría. De todo eso se habla mucho, pero una buena parte de la gente ya no lo escucha porque ha desconectado ese dial.

Hablemos de lo que interesa a la gente. Establezcamos un debate de ideas y propuestas para mejorar nuestra vida. Comparemos programas, trayectorias, coherencias e incoherencias también. Busquemos una altísima participación en las urnas el 28 de abril, y también el 26 de mayo. Y una vez cumplido nuestro derecho democrático y nuestro deber cívico, y ya después de eso, tocará hablar de todo lo demás. No antes.